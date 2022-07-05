疫情緩！入境措施有望鬆綁？莊人祥：這1指標是觀察重點
近日本土確診數約在3萬多例間，較前段時間下降，外界也開始期待，何時會鬆綁相關邊境管制，指揮中心發言人莊人祥今（5）日下午在疫情記者會上表示，低風險國家目前仍為「清零」時期定義，也就是近14日平均確診病例數小於10或14日百萬人口平均確診數小於1，BA.4、BA.5變異株也是觀察重點。
莊人祥說，目前因Omiron亞型變異株BA.4和BA.5疫情再起，邊境鬆綁時程還要暫緩，目前邊境開放的韓國，是到疫情降到「相當低」才解封，現在主要關注的是未來確診數能否再持續下降，但有關低風險國家的定義，還要再參考他國監測及檢驗量能和資訊透明度而定。至於「0+7」的部分，他認為還是要看8月疫情，因為很可能會因BA.4和BA.5會有一小波的疫情流行起來，所以還是要持續關注。
衛福部長陳時中今日早上接受媒體訪問時則說，入境PCR改快篩可能性相對低，但針對低風險區域有機會取消PCR。目前邊境政策仍維持入境檢疫措施「3+4」，每週入境人數維持在2.5萬人。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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