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公園裡有匹馬！警求助馬術中心照顧協助返家

▲半夜公園裡居然有匹黑色駿馬在悠閒地散步吃草，民眾看見後將照片貼上網路詢問是誰家的馬走失了？（圖／記者李春台翻攝）
▲半夜公園裡居然有匹黑色駿馬在悠閒地散步吃草，民眾看見後將照片貼上網路詢問是誰家的馬走失了？（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-07-05 14:28:32

公園裡居然有匹馬正悠閒散步吃草！這個月2日星期六凌晨3時50分左右，有民眾發現在桃園市中壢區龍江市民活動中心旁（中壢區龍江路99號）的公園內，有匹黑色駿馬在公園內吃草，員警獲報到場，先安撫馬匹，擔心天氣熱還餵牠喝水。原來是飼主沒拴緊柵欄，才害這匹黑馬先自行解封，幸好飼主最後是找到了，已經平安返家。

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這匹黑色的馬兒，半夜在公園內悠閒的散步吃草，但這處公園可不是馬場，因此讓發現民眾深感不可思議，照片被放上社群網站後，也引來許多網友歪樓。「怎麼會有馬啦？」、「誰家的馬子？」還有網友點名朋友說，「你馬子晚上不睡覺亂跑！」大家都對半夜公園中出現一匹黑色駿馬感到不可思議。

▲員警獲報到場，擔心天氣熱，先趕緊安撫馬兒的情緒、又餵牠喝水，瞬間化身細心的飼養員。（圖／記者李春台翻攝）
▲員警獲報到場，擔心天氣熱，先趕緊安撫馬兒的情緒、又餵牠喝水，瞬間化身細心的飼養員。（圖／記者李春台翻攝）
中壢分局龍興派出所表示，日前2日凌晨接獲民眾報案，稱見到一匹馬兒獨自在公園內散步，疫情期間，警察除了要維護治安，現在還要當寵物飼養員，員警獲報到場，擔心天氣熱，先趕緊安撫馬兒的情緒、又餵牠喝水，瞬間化身細心的飼養員。馬兒會這麼乖巧，據了解，原來54歲的吳姓飼主純粹當寵物飼養的，個性溫和、與人親近，真的好萌。


據調查後，係吳姓飼主平時飼養在龍江路一代的農地，當日馬匹自行撞壞馬廄跑出去，才造成走失事件，飼主表示會多加留意馬匹飼養情形；當日馬兒自行解封跑到附近的公園內散心，這次馬兒走丟，警方擔心馬兒在路上受到驚嚇，可能會造成路人安全疑慮，員警立即於現場進行交通管制，不讓牠到處趴趴走，因現代化的派出所都已騎鐵馬、開汽車了，沒有馬棚及飼料可以收留馬兒，幸好龍興派出所轄內有間馬術訓練中心，故派出所聯絡馬術訓練中心暫代保管及協助尋找飼主到場，目前已將該馬兒交由飼主領回照顧。

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