孫協志酒吧開撩秒句點　夏宇童嗆：你弱爆了

孫協志與夏宇童這對螢幕CP，交往3年多以來，愛得越來越高調，他在最近一集YouTube頻道「Sunday‧威士忌」影片，特別邀請「非常好的好朋友」夏宇童小酌，還一連稱讚女友最人善、最心美、最漂亮，甚至比王仁甫提早受到邀請，逗得夏宇童開懷大笑。
兩人難得在鏡頭前小酌聊天，夏宇童主動提問孫協志，是否有在酒吧搭訕別人的經驗，個性保守的他立刻回答不可能，「我這個人完全沒辦法做這件事，因為我會覺得自己像變態」，抝不過女友要求，只好配合夏宇童演出酒吧邂逅的情節，他害羞到不行，流露出長輩關心的口氣，尷尬地無法展開話題，結果被女友狠嗆「你弱爆了！」
孫協志自認很ㄍㄧㄥ，曾在飛往日本的飛機上，對一位甜美空姐動心了，卻不知如何開口，結果整整想了3個半小時都沒行動，這場豔遇無疾而終。反倒是夏宇童反轉角色，搭訕孫協志十分自然，被笑說是「酒國女英雄」。夏還鼓勵他用這招去搭訕女生，嚇得孫協志立馬保證絕不輕易搭訕異性，讓另一半放心。
夏宇童品嘗生蠔時，睫毛不小心糾結在一起，她向孫協志邀功說：「我為了你精心打扮，我今天還黏假睫毛耶！誇我漂亮，快點，說100遍！」孫協志配合拍手喊：「漂亮、漂亮X100倍」討好女友，影片結尾還有彩蛋NG片段，喝茫的夏宇童頻頻忘詞，爭取重來一次，這對相差11歲的情侶檔，難得和粉絲放鬆談心，粉紅泡泡溢滿螢幕。