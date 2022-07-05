柯佳嬿床戰噴「大恥度」台詞　林柏宏：起雞皮疙瘩

柯佳嬿在Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》與林柏宏有「大恥度」的床戲，讓林柏宏相當害羞，林柏宏對於柯佳嬿面對臉紅心跳的台詞完全不害羞感到相當驚訝，林柏宏笑說：「我完全講不出她那些讓人起雞皮疙瘩的台詞！講不出口。」柯佳嬿笑回：「和柏宏很有默契，因為是喜劇，有些橋段看起來令人害羞，實際上完全不會，還覺得很好玩，有時甚至必須憋笑。但其實很驚訝林柏宏會害羞欸，明明他在戲裡尺度也很大。但仔細想想，這部戲裡每個演員的尺度好像都不小？」
有別於以往柯佳嬿演出的御姐或小資形象的女性角色，這次在《媽，別鬧了！》中形象大突破，飾演一個栽在渣男手上的自卑少女，她在速食店上班，生活平凡，卻始終無法放下那個不斷劈腿的渣男小查（林柏宏 飾），對於演出渣男收割機小敏，柯佳嬿感嘆：「每個人可能都曾深愛過一個讓自己痛苦的人，期盼他長大，期盼他回頭，期盼他有一天能好好愛自己。我很欣賞小敏對愛情的義無反顧，那樣的狀態很迷人。你可以說她傻，但有些事情就是得走過一回，我們才有辦法明白。」
對於能與比莉、賈靜雯演出母女、姐妹，柯佳嬿非常興奮：「知道要跟比莉姐演母女時很開心，她太久沒有演戲了。比莉姐很真很可愛，她是一個想法很新的人，對時尚、音樂都很有自己的品味，又親和好相處，完全沒有長輩的架子。跟賈姐原本就認識，有一定的默契，這個默契延伸到戲上，姐妹之間更有火花，認識賈姐這麼久，從沒看過她這一面，每天都很讚嘆她的精神分裂，實在很難想像，《瀑布》裡的她跟《媽，別鬧了！》的她是同一個人。」
在劇中柯佳嬿與由寇世勳飾演的父親角色陳光輝有相當多情感上的聯繫，父親的離開也深深影響著她，柯佳嬿說：「小敏對爸爸的想念和情感寄託，有部分轉移到小查（林柏宏 飾）身上，某個層面來說，直到她面對了父親的離開，也面對了自己，才真的開始了屬於她的人生新篇章。」對於可以演出小敏，柯佳嬿相當開心表示：「我太喜歡小敏了，演出的每一天都很開心，除了一些感人的情節，也有不少畫面上大尺度的呈現。」