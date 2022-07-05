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《全明星4》卓君澤接棒蔡尚樺　名單見「3大啦啦隊女神」

▲《全明星4》卓君澤接棒蔡尚樺擔任體育主播。（圖／三立提供）
▲《全明星4》卓君澤接棒蔡尚樺擔任體育主播。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-05 15:29:34

實境節目《全明星運動會》第四季將於24日晚上8點在台視播出，晚上10點則在三立都會台，除有全新賽制外，將新增黃隊，形成藍、紅、黃三隊共鬥，並從230為報名中挑選的超級新秀，他們在試測階段成績都超越前三季林敬倫、曹佑寧、郭芝吟、林穎樂等人的紀錄，製作單位特別強調「體能狀態」與「運動風度」為新一季首要挑選條件，而挑選範圍包括演員、歌手、啦啦隊、模特兒、Youtuber等。
 
《全明星運動會》中負責賽事播報的靈魂人物，已確定由體育主播卓君澤接替蔡尚樺與徐展元搭檔。其實卓君澤在第三季就曾代班過一次，當時徐展元就曾表示第二季就曾問過「老朋友」卓君澤要不要徵選當「選手」，若是她參加，應該會虐殺很多藝人。

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卓君澤也表示可以接下主持棒非常榮幸和開心，自己也看了三季，無論是代班或者是巨蛋的大場面她也都有參與，自己特別喜歡現場運動熱血的感染力，讓人熱血沸騰，這就是運動場上的氛圍。

對於搭檔徐展元，卓君澤坦言完全不擔心，因為徐展元是非常專業而且經驗豐富的運動主播，只要有他就會很安心，只擔心很努力投入的大家，對分數會非常走心，雖然這也是比賽的一部分，希望可以更呈現出大家一起享受過程的氛圍。
 
而這次三隊的隊經理也將全部更新，藍、紅、黃三隊將分別由畇二、斐棋與林襄擔任。藍隊的隊經理畇二是中信兄弟啦啦隊與中信特攻啦啦隊的一員，她很開心也很榮幸能夠擔任藍隊隊經理來服務大家，全新的賽制、全新的開始，相信藍隊絕對可以繼續拿下冠軍。

▲藍隊的隊經理畇二來自中信兄弟啦啦隊。（圖／三立提供）
▲藍隊的隊經理畇二來自中信兄弟啦啦隊。（圖／三立提供）
紅隊的隊經理斐棋分別是統一獅和台南台鋼獵鷹啦啦隊，在接到通知的當下整個人高興得跳了起來，能有這樣機會和驚喜讓她滿口都是「真的超級感恩！」因為能在全明星這個大家庭裡是她的夢想，更是全新的挑戰，已經等不及要開戰。

▲紅隊的隊經理斐棋分別是統一獅和台南台鋼獵鷹啦啦隊。（圖／三立提供）
▲紅隊的隊經理斐棋分別是統一獅和台南台鋼獵鷹啦啦隊。（圖／三立提供）
而新增的黃隊隊經理則由樂天桃猿啦啦隊的林襄擔任，個子嬌小的她從小就很喜歡運動，前幾季看節目時就很嚮往期待能有一天可以參與其中，沒料到竟然成真了，現在己經開始不斷對自己心裡喊話說：「我會努力做好隊經理這角色。」


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