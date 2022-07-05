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新天地助養殖業度難關 下半年保證採購3萬斤石斑魚

▲新天地餐飲集團助養殖業度難關，下半年保證採購3萬斤石斑魚，屏東縣長潘孟安親來致謝。（圖／新天地提供）
▲新天地餐飲集團助養殖業度難關，下半年保證採購3萬斤石斑魚，屏東縣長潘孟安親來致謝。（圖／新天地提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-07-05 15:32:42

中國禁止台灣石斑魚進口，嚴重衝擊石斑魚養殖業者。新天地餐飲集團董事長王玉雲今日宣布，除了婚宴菜單全面改用台灣石斑魚，下半年保證採購3萬台斤，以實際行動力挺石斑魚養殖業者。屏東縣長潘孟安今親臨台中感謝業者力挺，希望隨著疫情趨緩，旅遊及餐飲業趕快復甦。

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新天地集團表示，石斑魚肉質Q彈細嫩，比其他魚種更清甜，所以經常出現在婚宴或高價中餐廳菜單中。來自屏東縣的新鮮石斑魚料理，更是新天地婚宴菜單中的明星菜色，如甘梨樹子海石斑，剝椒鮮露龍虎斑等。

而為力挺屏東石斑魚養殖業，7月1日起台中新天地婚宴菜單，更全面改用台灣石斑魚取代部分進口魚種。王玉雲說，雖然食材成本提高，但可以增加近一成國產石斑魚使用量。此外，新天地集團也針對長期契作的屏東石斑魚養殖業者，提出保證採購30,000斤承諾，希望助石斑魚養殖業者度過難關。

王玉雲說，國人喜歡在中秋節烤肉、烤海鮮，為增加石斑魚用量，新天地餐飲集團也緊急在已定案的中秋烤肉產品中，加碼推出「藤椒玉筍海石斑」易烤盒，讓國人可以最簡易、輕鬆的方式，享用美味的石斑魚燒烤料理。王玉雲呼籲，中秋全民一起烤石斑，推升石斑魚使用量，力挺石斑漁養殖業者。

潘孟安縣長很感謝業者力挺，也對新天地開發的石斑魚料理大加讚賞。他強調，屏東是國內最大的石斑魚養殖基地，產量占全國一半以上。過去石斑魚仰賴輸出中國有6000多公噸，占總外銷量91%，中國對我下石斑魚禁令，對養殖業衝擊很大，感謝新天地集團協助度過難關，縣府也很努力洽商行銷通路，希望地方與中央聯手給予幫忙，最重要的還是消費者要能青睞，採購品嘗。



 

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