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夢想家啦啦隊釋出重磅消息　梓梓定義性感「有戀愛衝動」

▲夢想家啦啦隊釋出重磅消息。（圖／Formosa Sexy提供）
▲夢想家啦啦隊釋出重磅消息。（圖／Formosa Sexy提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-05 16:10:20

一向熱血、陽剛性十足的籃球運動，在國內職業聯盟推動之下Ｍ累積了很多死忠球迷，台新夢想家啦啦隊Formosasexy人氣更是爆棚，於日前以超過5成的得票率，奪下2021-22賽季聯盟的「最佳啦啦隊」，吸引了很多年輕女孩想要入團。Formosa Sexy目前有15名成員，由隊長梓梓、團長壯壯領軍，成員有愛語莎、其其、牛奶、Cyndi、Ariel、莎莎、Lulumi、虔虔、芊芊、小雞、少鹽、媛媛和芝芝，近日女孩們又釋出好消息，讓粉絲們相當期待。

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Formosa Sexy於2017年成軍，2020年開始砸下重金升級改造，近2年光是治裝、編舞成本就花了超過200萬，每一次的演出總是不計成本，用心程度甚至吸引了其他球隊的球迷讚許也來追星。Formosa Sexy已經為職籃啦啦隊建立了一個新的標準，在球場上的活力凝聚了球員跟球迷的情感。

▲Formosa Sexy於2017年成軍。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy於2017年成軍。（圖／Formosa Sexy提供）
為了吸引更多新血一起來為籃球努力，夢想家娛樂選在今年7月展開年度徵選活動，Formosa Sexy也將發行全新的舞曲，希望結合舞蹈跟音樂，讓這份熱情化成球隊最強的支持力量。這一年來帶領女孩們應援，成功凝聚了啦啦隊與球迷跟球隊間的革命情感，球隊輸球隊員們激動落淚，甚至在客場也自發性相約去為球隊應援，隊長梓梓表示：「去年我空降擔任隊長，一開始女孩們跟我非常有距離感，甚至發生過爭執，到現在，我上周生日大家特別做了一個影片特別給我，真的很幸福也很感恩加入啦啦隊。當啦啦隊必須散發魅力、保有好的能量的特質，才有辦法幫賽場上的球員們加油，請盡可能的展現自信與活力來渲染我們吧！」

▲Formosa Sexy將發行全新的舞曲。（圖／Formosa Sexy提供）
▲Formosa Sexy將發行全新的舞曲。（圖／Formosa Sexy提供）
職籃、職棒雙棲的團長壯壯則以學姊身分則喊話：「我覺得啦啦隊最重要的就是笑容，讓我們一起用笑容拯救世界吧！」這一次的Formosa Sexy年度徵選活動，也將由隊員們親自當評審來選新秀，團員們在場上的超性感舞蹈演出，被粉絲暱稱「辣辣隊」，整體表現跟顏質身材也被推崇為「啦啦隊的天花板」。舞技高超、身形完美被粉絲稱作「真人版娜美」的梓梓重新詮釋性感的定義：「性感不是漂亮、身材好、穿得少，性感是在展現出讓別人有『戀愛衝動』的吸引力。」壯壯則表示：「性感即是敬業啊！因為我們就是叫Formosa Sexy啦！我的粉絲及球迷朋友給我取了一個稱號『人間水蜜桃』，我想我最性感的部位，應該就是臀部了吧！」

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