夢想家啦啦隊釋出重磅消息　梓梓定義性感「有戀愛衝動」

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為了吸引更多新血一起來為籃球努力，夢想家娛樂選在今年7月展開年度徵選活動，Formosa Sexy也將發行全新的舞曲，希望結合舞蹈跟音樂，讓這份熱情化成球隊最強的支持力量。這一年來帶領女孩們應援，成功凝聚了啦啦隊與球迷跟球隊間的革命情感，球隊輸球隊員們激動落淚，甚至在客場也自發性相約去為球隊應援，隊長梓梓表示：「去年我空降擔任隊長，一開始女孩們跟我非常有距離感，甚至發生過爭執，到現在，我上周生日大家特別做了一個影片特別給我，真的很幸福也很感恩加入啦啦隊。當啦啦隊必須散發魅力、保有好的能量的特質，才有辦法幫賽場上的球員們加油，請盡可能的展現自信與活力來渲染我們吧！」
職籃、職棒雙棲的團長壯壯則以學姊身分則喊話：「我覺得啦啦隊最重要的就是笑容，讓我們一起用笑容拯救世界吧！」這一次的Formosa Sexy年度徵選活動，也將由隊員們親自當評審來選新秀，團員們在場上的超性感舞蹈演出，被粉絲暱稱「辣辣隊」，整體表現跟顏質身材也被推崇為「啦啦隊的天花板」。舞技高超、身形完美被粉絲稱作「真人版娜美」的梓梓重新詮釋性感的定義：「性感不是漂亮、身材好、穿得少，性感是在展現出讓別人有『戀愛衝動』的吸引力。」壯壯則表示：「性感即是敬業啊！因為我們就是叫Formosa Sexy啦！我的粉絲及球迷朋友給我取了一個稱號『人間水蜜桃』，我想我最性感的部位，應該就是臀部了吧！」