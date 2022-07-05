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2022年6月台灣機車銷售逆勢成長57,586輛，Sym前半年破10萬大關領先群倫！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-05 16:25:20

雖然五月份因為疫情嚴峻確診數飆升，加上中國封城和運輸塞港，以及仍未解決的晶片短缺問題，導致五月份台灣機車銷售總數跌至近4.9萬輛，不過隨著疫情走緩及畢業潮來臨，六月份的機車銷售表現不俗拉升至57,586輛，同時Sym更連兩個月站上龍頭寶座市佔率突破三成，似乎也阻斷Kymco連霸之路。

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如果和2021年同期的47,165輛相比，2022年六月交出57,586輛的成績，成長了10,421輛之多，主要是去年台灣面臨嚴峻的三級警戒，整體消費幾乎停滯，時空轉換過了一年後雖然每日確診人數以數萬計，但在與病毒共存的大前提下做好自主管理的民眾也習以為常，消費生活亦逐步趨於正常化，同時六月正值畢業季，無論是大學新鮮人或者步入社會都對購車有所需求，因此在諸多因素下刺激銷售，交出將近5.8萬輛的總掛牌數。而且Sym也不意外地再度蟬聯月度冠軍，且將與Kymco之間的佔有率差距拉大至6.6%。此外，由於不少縣市對電動機車的補助在六月底縮水，在政策補助面的刺激下加速銷售量，使得六月份總計銷售7,894輛，占整體機車銷售市場的13.7%，雖說銷售量較五月份的6,873輛多，但佔有率卻較從14.1%下滑0.4%，原因就在於總市場及燃油機車有明顯的成長，導致電動機車的比例減少。

2022年1-6月台灣機車銷售掛牌數
品牌/月份

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 總計
Kymco(/%)

 15,265(33.4)

 14,2259(31.9)

 21,412(30.1)

 18,116(31.3)

 12,628(25.8)

 15,204(26.4)

 96,900(29.7)
Sym(/%)

 13,988(30.6)

 13,506(30.3)

 20,443(28.8)

 17,685(30.5)

 15,539(31.8)

 19,009(33.0)

 100,170(30.7)
Yamaha(/%)

 9,442(20.7)

 9,249(20.7)

 13,890(19.5)

 11,295(19.4)

 10,016(20.5)

 11,398(19.8)

 65,290(20.0)
Suzuki(/%)

 936(2.0)

 984(2.2)

 1,329(1.9)

 1,083(1.9)

 948(1.9)

 929(1.6)

 6,209(1.9)
Gogoro(/%)

 2,298(5.0)

 3,332(7.5)

 7,176(10.1)

 4,631(8.0)

 4,802(9.8)

 5,935(10.3)

 28,174(8.6)
其他(/%)

 3,787(8.3)

 2.208(7.4)

 6,833(9.6)

 5,215(9.0)

 4,979(10.2)

 5,111(8.9)

 29,233(9.0)
總計()

 45,176

 44,604

 71,083

 58,075

 48,912

 57,586

 325,976
然而台灣機車市場已經超過20年排名上並沒有太大變化，除了專打電動化的Gogoro成功切入造成話題後，這幾年戰況可算是頗「無趣」，直到今年五月開始終於有了重大改變，那就是22年霸主的Kymco重演2021年單月「被Sym超車」的戲碼，六月更連著重摔還是由Sym將寶座捧走，而且雙方的差距從2,911輛拉大至3,805輛，也就是說2022年1-6月Sym比Kymco多銷售6,716輛，相信這樣的結果Kymco應該是始料未及，又或者是說早有心理準備只是沒想到會來這麼早。單月掛牌15,204輛的Kymco這回真的跌了一大跤，佔有率雖較五月的25.8%略有成長，但也只有26.4%，回顧今年1-4月佔有率最低仍有30.1%、最高來到33.4%，而今連兩個月的二字頭確實不禁讓人起了個大問號，到底Kymco怎麼了？根據知情人士表示，Kymco充分知道Sym的實力和企圖心，只要每個月保持在5%的差距範圍即算安全，但從2021年開始Sym展現強勁攻勢，並不斷縮小彼此之間的差距，雖說如此卻沒有積極作為，甚至連心態上也沒有做調整，縱使靠GP125、新名流等國民機種稱局，不過在面臨晶片短缺、新機種開發間過於冗長、產品與策略規劃新鮮感不足且背離市場的情況下，讓Sym超車是剛好而已，甚是還有人認為決策高層過於樂觀與自滿的心態也是一大問題。對此Kymco執行長柯俊斌認為，Kymco目前面臨產品陸續交替之際，且晶片欠缺的狀況仍然嚴重，因此連續兩個月下滑是事實，當然也證明Sym是可敬的對手。

連兩個月站上銷售冠軍的Sym，以19,009輛、33.0%的表現拉大與Kymco之間的距離，且前半年總計銷售掛牌100,170輛，佔有率也超過三成來到30.7%，成為台灣國產品牌中唯一破十萬大關的車廠，就個人觀察Sym無論是直線或者彎道超車Kymco都不會令人感到意外，因為這幾年不僅機種不斷更新，更在設計面下了不少功夫，成功地抓住年輕族群的心。尤其設計團隊主導者的年輕化更可貼近市場，這點似乎是Kymco所無法超越的所在。一如許多業界人士所言，Sym這幾年能成功，是基於「年輕人才懂年輕人」的觀念，一系列的靈獸系列及技術上的更新提升，都讓這個20多年來屈居老二的品牌揚眉吐氣，在沒有電動機車的情況下超越Kymco。

至於仍處第三名的Yamaha，以及名列第四也是電動機車龍頭的Gogoro，六月分別銷售11,398輛及5,935輛，佔有率各為19.8%、10.3%，與五月相比都有明顯的進步，產品及行銷策略都居功不小，尤其部分縣市祭出高額補助的誘因，也都讓電動機車在六月得以成長。

2022年6月台灣機車銷售掛牌數
品牌

 掛牌數(輛)

 市場占比(%)

 2021年同期掛牌數(輛)
Kymco

 15,204

 26.4

 15,401
Sym

 19,009

 33.0

 12,311
Yamaha

 11,398

 19.8

 8,904
Suzuki

 929

 1.6

 769
Gogoro

 5,935

 10.3

 5,416
其他

 5,111

 8.9

 4,675
總計

 57,586

 --

 47,165
2022年6月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
類別

 燃油機車

 電動機車
數量(輛)

 49,692

 7,894
佔有率(%)

 86.3

 13.7
原本五月份電動機車佔有率以14.1%寫下2022年新高，但六月份因整體機車市場成長反被稀釋為13.7%，之所以能在六月逼出銷售量能，除了各廠祭出優惠方案外，不少縣市的補助也在六月底終止，因此銷售量倒有7,894輛，與49,692輛相比呈現13.7:86.3的局面，彼此比例莫在1.4:8.6，統計前六個月電動機車共銷售38,178輛，燃油機車則是287,798輛，也就是11.7:88.3，算下來仍差不多是1:9，看來縱使中央與地方政府給了高額補助，且藉由減少或取消燃油機車補助，但電動機車的銷售量似乎也仍未有明顯起色。

不過這兩年無論哪個品牌的電動機車似乎都沒有猛爆性成長，就業界人士分析這可能是民眾的新鮮感過了，加上資費、換電便利等因素有關，而且操作太過複雜(與智慧手機同步)、電池太重也讓年長者卻步，再者補助絕對是電動機車購買的最大誘因，假使日後補助取消或大幅縮水，勢必會影響電動機車的生存空間。

2022年1-6月台灣燃油機車與電動機車銷售量
類別/月份

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 總計
燃油機車(輛/%)

42160(93.4)

 40327(90.4)

 61345(86.3)

 51695(89.0)

 42039(85.9)

 49692(86.3)

 287798 (88.3)
電動機車(輛/%)

 3016(6.6)

 4277(9.6)

 9,738(13.7)

 6380(11.0)

 6873(14.1)

 7894(13.7)

 38178(11.7)
六月份的機車市場銷售算是2022年度的期中考，325,976輛的掛牌數算是差強人意，但離預估的70萬輛只有一半不到，同時接下來七月下旬將面臨淡季的民俗月，是否能在剩餘時間中衝出至少37.5萬輛的銷售額，電動機車能否可有效提升佔有率，依照前半年的數字來看恐怕要保守以對。至於Kymco有沒有機會逆轉頹勢重新奪回龍頭寶座？Sym是不是將終結Kymco連霸之夢，這將是一場很有趣也讓人期待的戰局，且讓我們繼續看下去吧！

#以上觀點不代表本站立場

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