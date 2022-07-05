2022年6月台灣機車銷售逆勢成長57,586輛，Sym前半年破10萬大關領先群倫！

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如果和2021年同期的47,165輛相比，2022年六月交出57,586輛的成績，成長了10,421輛之多，主要是去年台灣面臨嚴峻的三級警戒，整體消費幾乎停滯，時空轉換過了一年後雖然每日確診人數以數萬計，但在與病毒共存的大前提下做好自主管理的民眾也習以為常，消費生活亦逐步趨於正常化，同時六月正值畢業季，無論是大學新鮮人或者步入社會都對購車有所需求，因此在諸多因素下刺激銷售，交出將近5.8萬輛的總掛牌數。而且Sym也不意外地再度蟬聯月度冠軍，且將與Kymco之間的佔有率差距拉大至6.6%。此外，由於不少縣市對電動機車的補助在六月底縮水，在政策補助面的刺激下加速銷售量，使得六月份總計銷售7,894輛，占整體機車銷售市場的13.7%，雖說銷售量較五月份的6,873輛多，但佔有率卻較從14.1%下滑0.4%，原因就在於總市場及燃油機車有明顯的成長，導致電動機車的比例減少。
| 2022年1-6月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌/月份
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
| 6月
| 總計
| Kymco(輛/%)
| 15,265(33.4)
| 14,2259(31.9)
| 21,412(30.1)
| 18,116(31.3)
| 12,628(25.8)
| 15,204(26.4)
| 96,900(29.7)
| Sym(輛/%)
| 13,988(30.6)
| 13,506(30.3)
| 20,443(28.8)
| 17,685(30.5)
| 15,539(31.8)
| 19,009(33.0)
| 100,170(30.7)
| Yamaha(輛/%)
| 9,442(20.7)
| 9,249(20.7)
| 13,890(19.5)
| 11,295(19.4)
| 10,016(20.5)
| 11,398(19.8)
| 65,290(20.0)
| Suzuki(輛/%)
| 936(2.0)
| 984(2.2)
| 1,329(1.9)
| 1,083(1.9)
| 948(1.9)
| 929(1.6)
| 6,209(1.9)
| Gogoro(輛/%)
| 2,298(5.0)
| 3,332(7.5)
| 7,176(10.1)
| 4,631(8.0)
| 4,802(9.8)
| 5,935(10.3)
| 28,174(8.6)
| 其他(輛/%)
| 3,787(8.3)
| 2.208(7.4)
| 6,833(9.6)
| 5,215(9.0)
| 4,979(10.2)
| 5,111(8.9)
| 29,233(9.0)
| 總計(輛)
| 45,176
| 44,604
| 71,083
| 58,075
| 48,912
| 57,586
| 325,976
然而台灣機車市場已經超過20年排名上並沒有太大變化，除了專打電動化的Gogoro成功切入造成話題後，這幾年戰況可算是頗「無趣」，直到今年五月開始終於有了重大改變，那就是22年霸主的Kymco重演2021年單月「被Sym超車」的戲碼，六月更連著重摔還是由Sym將寶座捧走，而且雙方的差距從2,911輛拉大至3,805輛，也就是說2022年1-6月Sym比Kymco多銷售6,716輛，相信這樣的結果Kymco應該是始料未及，又或者是說早有心理準備只是沒想到會來這麼早。單月掛牌15,204輛的Kymco這回真的跌了一大跤，佔有率雖較五月的25.8%略有成長，但也只有26.4%，回顧今年1-4月佔有率最低仍有30.1%、最高來到33.4%，而今連兩個月的二字頭確實不禁讓人起了個大問號，到底Kymco怎麼了？根據知情人士表示，Kymco充分知道Sym的實力和企圖心，只要每個月保持在5%的差距範圍即算安全，但從2021年開始Sym展現強勁攻勢，並不斷縮小彼此之間的差距，雖說如此卻沒有積極作為，甚至連心態上也沒有做調整，縱使靠GP125、新名流等國民機種稱局，不過在面臨晶片短缺、新機種開發間過於冗長、產品與策略規劃新鮮感不足且背離市場的情況下，讓Sym超車是剛好而已，甚是還有人認為決策高層過於樂觀與自滿的心態也是一大問題。對此Kymco執行長柯俊斌認為，Kymco目前面臨產品陸續交替之際，且晶片欠缺的狀況仍然嚴重，因此連續兩個月下滑是事實，當然也證明Sym是可敬的對手。
連兩個月站上銷售冠軍的Sym，以19,009輛、33.0%的表現拉大與Kymco之間的距離，且前半年總計銷售掛牌100,170輛，佔有率也超過三成來到30.7%，成為台灣國產品牌中唯一破十萬大關的車廠，就個人觀察Sym無論是直線或者彎道超車Kymco都不會令人感到意外，因為這幾年不僅機種不斷更新，更在設計面下了不少功夫，成功地抓住年輕族群的心。尤其設計團隊主導者的年輕化更可貼近市場，這點似乎是Kymco所無法超越的所在。一如許多業界人士所言，Sym這幾年能成功，是基於「年輕人才懂年輕人」的觀念，一系列的靈獸系列及技術上的更新提升，都讓這個20多年來屈居老二的品牌揚眉吐氣，在沒有電動機車的情況下超越Kymco。
至於仍處第三名的Yamaha，以及名列第四也是電動機車龍頭的Gogoro，六月分別銷售11,398輛及5,935輛，佔有率各為19.8%、10.3%，與五月相比都有明顯的進步，產品及行銷策略都居功不小，尤其部分縣市祭出高額補助的誘因，也都讓電動機車在六月得以成長。
| 2022年6月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 15,204
| 26.4
| 15,401
| Sym
| 19,009
| 33.0
| 12,311
| Yamaha
| 11,398
| 19.8
| 8,904
| Suzuki
| 929
| 1.6
| 769
| Gogoro
| 5,935
| 10.3
| 5,416
| 其他
| 5,111
| 8.9
| 4,675
| 總計
| 57,586
| --
| 47,165
| 2022年6月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 49,692
| 7,894
| 佔有率(%)
| 86.3
| 13.7
原本五月份電動機車佔有率以14.1%寫下2022年新高，但六月份因整體機車市場成長反被稀釋為13.7%，之所以能在六月逼出銷售量能，除了各廠祭出優惠方案外，不少縣市的補助也在六月底終止，因此銷售量倒有7,894輛，與49,692輛相比呈現13.7:86.3的局面，彼此比例莫在1.4:8.6，統計前六個月電動機車共銷售38,178輛，燃油機車則是287,798輛，也就是11.7:88.3，算下來仍差不多是1:9，看來縱使中央與地方政府給了高額補助，且藉由減少或取消燃油機車補助，但電動機車的銷售量似乎也仍未有明顯起色。
不過這兩年無論哪個品牌的電動機車似乎都沒有猛爆性成長，就業界人士分析這可能是民眾的新鮮感過了，加上資費、換電便利等因素有關，而且操作太過複雜(與智慧手機同步)、電池太重也讓年長者卻步，再者補助絕對是電動機車購買的最大誘因，假使日後補助取消或大幅縮水，勢必會影響電動機車的生存空間。
| 2022年1-6月台灣燃油機車與電動機車銷售量
| 類別/月份
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
| 6月
| 總計
| 燃油機車(輛/%)
| 42160(93.4)
| 40327(90.4)
| 61345(86.3)
| 51695(89.0)
| 42039(85.9)
| 49692(86.3)
| 287798 (88.3)
| 電動機車(輛/%)
| 3016(6.6)
| 4277(9.6)
| 9,738(13.7)
| 6380(11.0)
| 6873(14.1)
| 7894(13.7)
| 38178(11.7)
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