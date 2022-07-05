博客來上半年熱搜Top5！解憂書熱銷　「這產品」成長2倍

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博客來指出，疫情再起，提升免疫力的保健用品夯爆，第二季較第一季銷量整體成長近2倍，以維他命C類商品成長幅度最多，其次為綜合維他命、B群，還有魚油、益生菌等都是保健品熱門商品。
2.省時料理
受疫情影響，許多人對於「吃」的安全更加重視，在家「自煮烹調」最安心，訴求可以快速上桌的省時料理興起，以泡麵、水餃商品為首最受歡迎，可作為早餐選擇的蔥油餅/抓餅類銷量也大幅成長7成。
3.體感降溫
隨著夏季來臨、氣溫逐漸升溫，4月起「防曬、涼感」關鍵字搜尋量增逾2倍，涼感衣褲、涼感巾、涼被都是熱門選項，其中「防曬機能外套」銷量成長近3倍。
4.解憂舒壓
根據博客來2022年上半年書籍銷售統計，溫馨療癒、輕鬆幽默類的漫畫、圖文書，第二季銷量成長2倍，顯示出疫情之下，民眾渴求心理慰藉。
5.寵愛毛孩
博客來銷售數字，今年上半年較去年同期寵物類業績大幅成長3倍以上，因防疫減少帶寵物出門，又以寵物居家、清潔美容用品，表現最亮眼，如烘毛機、自動餵食器、循環活水機都是熱門商品。
博客來自即日起至7月26日推出「2022上半年熱搜暢銷榜」，5大熱搜話題、10大暢銷品牌，全面6折起。7/7-7/8會員日全館會員分級結帳滿千88折起，最高可享26.5%回饋，預計帶動活動業績成長3成以上。