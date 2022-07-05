帶動高雄港市產業繁榮！交通部長視察高雄港客運旅運中心

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交通部部長王國材對於台灣港務公司克服工程困難，推動高雄港客運專區的努力表示肯定，並指示台灣港務公司對旅運建設，應持續積極掌握進度，導入5G AIoT科技，打造高雄港成為南部郵輪母港，帶動高雄港市產業繁榮與發展。
高雄港務分公司總經理王錦榮簡報說，高雄港客運專區旅運中心為國內最大的3D曲面金屬帷幕單一建築，以海浪流體意向之設計理念，形塑高雄海洋國門地標，而旅運大樓自開工以來，雖遭遇土壤污染、天候影響、3D曲面帷幕施作困難，但工程團隊克服諸多挑戰，帷幕吊裝已於今(111)年6月底完成，至於旅運大樓室內裝修及旅客橋工程，將於8月陸續完工。
王錦榮並說，該旅運大樓智慧化應用導入，也預計於明(112)年4月完成，整體進度已邁入最後階段，未來可提供旅運服務、零售商店及商務辦公使用，也將導入智慧化服務及資通訊先進技術，將高雄港客運專區旅運大樓打造成為現代化智慧大樓。
交通部長王國材指出，高雄港近年積極推動智慧港埠及旅運觀光等重大建設，而高雄港客運專區旅運大樓施工期間，港務公司及施工團隊整合30多家協力廠商，相當不容易，也值得肯定，另為因應國際疫情已逐漸趨緩，期許港務公司掌握時機儘速完工，並積極辦理招商，也歡迎優質業者踴躍進駐，期盼新的客運專區，以新科技提供優質、安全、智慧及高效的港口服務，發展成為南部郵輪母港，以促進高雄港市發展的商機。
台灣港務公司董事長李賢義說，高雄港為台灣重要貨運樞紐港，也是南部重要的國際旅運據點，該公司將以智慧化升級港口競爭條件，持續推動優化轉型、維護作業安全、提升營運效率及服務品質，打造成為先進智慧優質港口，引領航港業界為高雄港市共創發展效益。
交通部長王國材、立法委員李昆澤、林岱樺等['[人，並視察停泊在高雄港的海上皇宮、海上御廚平台船的現況，盼港務公司應儘速辦理拆除作業，且現時序已進入颱風汛期，應注意加強防颱繫固，以維護高雄港區船舶航行安全。