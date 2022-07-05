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柯志恩提「反霸凌」政見　陳子瑜：切割韓粉不會加分

▲柯志恩參選高雄市長以來爭議不斷。（圖／翻攝自柯志恩臉書）
▲柯志恩參選高雄市長以來爭議不斷。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-05 16:50:12

國民黨高雄市長參選人柯志恩提出「反霸凌」政見，再次引發論戰。台灣基進高雄市左楠區議員參選人陳子瑜今（5）日對此表示，這種想切割韓國瑜與韓粉的粗糙作法，並不會讓柯志恩的選情加分，因為這讓助陣的韓國瑜團隊無比尷尬，也讓韓粉和藍營支持者寒心。

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▲甫卸下高雄陳其邁市府顧問的陳子瑜，據悉自今（5）日起將擔任台灣基進中央黨部新聞部副主任一職。（圖／翻攝自陳子瑜臉書）
▲陳子瑜說，柯志恩用這種粗糙的方式切割韓國瑜與韓粉，不但讓助陣的韓國瑜團隊無比尷尬，也讓韓粉和藍營支持者寒心。（圖／翻攝自陳子瑜臉書）
陳子瑜說，以「反霸凌」作為參選起手式的柯志恩，面對曾遭韓粉霸凌的其他政治人物，也透過臉書留言表達支持；但這種想切割韓國瑜與韓粉的粗糙作法，並不會讓柯志恩的選情加分。

陳子瑜表示，在霸凌議題上，柯志恩的留言說「過去沒注意到」，根本是公然撒謊，因為2019年5月8日，柯志恩就在立法院跟同黨立委蔣萬安、李彥秀聊說韓粉不理性，當時麥克風沒關，讓現場跟收看網路直播的人都聽見，怎麼可能沒注意到？

再者，陳子瑜表示，柯志恩又強調沒有和韓國瑜見面的打算，是「柯志恩在打選戰」，想要切割韓國瑜的意圖十分明顯。柯志恩這兩個舉動背後的目的，就是要避免這一次的高雄市長選戰，被定調成是「韓國瑜復仇戰」，畢竟韓國瑜胡扯淡的形象，與柯志恩標榜的清新學者實在相差太遠。

陳子瑜說，可是，柯志恩用這種粗糙的方式切割韓國瑜與韓粉，不但讓助陣的韓國瑜團隊無比尷尬，也讓韓粉和藍營支持者寒心，畢竟要是對柯志恩的形象不好，難免又會有藍營的政治人物或支持者被切割呀；只是這樣下去，國民黨還有團結的士氣打選仗嗎？

台灣基進三民區議員參選人張博洋表示，不知道柯志恩是裝傻，還是真的不知道，過去最常霸凌人的人，就是被高雄人罷免的前高雄市長韓國瑜，到處出征別人「寸草不生」的「韓粉」們，難道她不知道這些事嗎？

張博洋說，一個要選高雄市長的人，提的首要政見，卻不是對於高雄的願景，讓人懷疑，她是要選「高雄市長」，還是「風紀股長」？

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