柯志恩提「反霸凌」政見　陳子瑜：切割韓粉不會加分

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陳子瑜表示，在霸凌議題上，柯志恩的留言說「過去沒注意到」，根本是公然撒謊，因為2019年5月8日，柯志恩就在立法院跟同黨立委蔣萬安、李彥秀聊說韓粉不理性，當時麥克風沒關，讓現場跟收看網路直播的人都聽見，怎麼可能沒注意到？
再者，陳子瑜表示，柯志恩又強調沒有和韓國瑜見面的打算，是「柯志恩在打選戰」，想要切割韓國瑜的意圖十分明顯。柯志恩這兩個舉動背後的目的，就是要避免這一次的高雄市長選戰，被定調成是「韓國瑜復仇戰」，畢竟韓國瑜胡扯淡的形象，與柯志恩標榜的清新學者實在相差太遠。
陳子瑜說，可是，柯志恩用這種粗糙的方式切割韓國瑜與韓粉，不但讓助陣的韓國瑜團隊無比尷尬，也讓韓粉和藍營支持者寒心，畢竟要是對柯志恩的形象不好，難免又會有藍營的政治人物或支持者被切割呀；只是這樣下去，國民黨還有團結的士氣打選仗嗎？
台灣基進三民區議員參選人張博洋表示，不知道柯志恩是裝傻，還是真的不知道，過去最常霸凌人的人，就是被高雄人罷免的前高雄市長韓國瑜，到處出征別人「寸草不生」的「韓粉」們，難道她不知道這些事嗎？
張博洋說，一個要選高雄市長的人，提的首要政見，卻不是對於高雄的願景，讓人懷疑，她是要選「高雄市長」，還是「風紀股長」？