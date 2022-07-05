新二代、薑母鴨攤販之子　考上台大資工成全村之光

越來越多新二代透過自身努力，活出一片天。從小幫忙爸媽賣薑母鴨的新二代何宗瓏，靠著海量閱讀汲取知識，及發現問題即修正的好習慣，國中壓線進入斗六高中資優班，今年再以4科58級分成績錄取台大資訊工程系，斗六市石榴國小、國中、斗六高中的師長16日到他家的薑母鴨店貼紅榜，紛紛表示感到與有榮焉。何宗瓏就讀斗六石榴國小時就是校內有名的圖書借閱王，故事書帶回家後有時自己讀，有時和越南嫁來台灣的媽媽陳碧水共讀，國小到國中，他只靠上課專心聽，沒有補習，月考就輕鬆蟬聯第一名。
媽媽陳碧水指出，她不懂怎麼教兒子功課，只是鼓勵他，自己也一起學，兒子需要什麼她盡力準備。何宗瓏的父親何嘉哲租店賣薑母鴨20多年，每天忙到很晚，何宗瓏也會幫忙打雜、接電話、端盤子，一直到高中才暫停。他說，兒子讀書的事向來他幫不上忙，只是國中有段叛逆期，很感謝國中數學老師的寬宏大量不計較。
何宗瓏擅長的正是數學，學測數學考91分，這也是他第一志願填台大資工系的緣故；他學測總分58級分超過醫科門檻，但自己很清楚不興趣醫學知識，且自小熱愛並擅長數學，最佳夢想是台大資工系。但何宗瓏並非從小愛讀書而一路順風，當他以3A＋＋、2A＋「壓線」進入斗六高中數理資優班，第一次段考成績出爐是後段時，他就認清自己的實力有待加強，班上高手如雲他並不感到壓力，觀摩同學的作息、讀書方法，修正回家晚上不念書的習慣，高二開始參加晚自習。
這個關鍵習慣的改變讓他成績穩定進步，高二成績進入中段，在學測攀上顛峰：原本預估實力55級分以下，竟考出國、英、數、自58分，國數自3科都滿分。他坦言，放鬆時也愛玩手機，爸媽也會唸他玩太久，太久指的是一整天。石榴國小校長蔡正龍、石榴國中校長梁恩嘉、斗六高中主任及班導、里長、市代表在6月16日也到宏泰薑母鴨貼紅榜、綁紅布條，眾人沈浸在開心的氛圍中。