買二手車半小時就壞！慘遭「4字理由」拒賠 網：水很深
二手車交易市場存在有許多「眉角」，一般民眾若對車子不熟悉，想買二手車真的需要做好功課。就有位網友分享個人經驗，買了一台二手的「硬皮鯊」Subaru Impreza，結果才交車半小時，車就壞掉不能開了。回去找車商索賠，車商卻祭出「4字理由」拒絕，讓他只能摸摸鼻子自掏腰包修車，讓網友直呼「二手車真的水很深！」
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，透露自己之前買了一輛二手的Subaru Impreza，結果交車半小時就壞掉開不了，檢查發現是中差軸承壞了。原PO回去找車商索賠，車商就指出當初合約有寫「現況交車」，售後不負責保固，更嗆聲「我不知道你是怎麼開的，你要自己負責」。
原PO雖然無奈，但也只能摸摸鼻子自掏腰包修車，結果又多花了3萬塊的修車費，而且檢查時還發現車前面的卡鉗也失效，讓原PO大嘆買二手車得要做足功課或是帶專業朋友幫忙，「真的不是看車子外觀漂亮就買下去！」
網友也紛紛在底下留言回覆說，「我人生第一台硬皮鯊也是這樣，回來離合器壞，冷氣壞，卡鉗壞，修一修都比車貴了」、「現況交車爭議多，常常會讓你花錢修車，除非你有認識的朋友技師」、「沒做功課就買二手車，勇氣是梁靜茹給的？」、「現況交車不適合一般消費者，或許會比較便宜，但風險太高了」。（編輯：倪浩軒）