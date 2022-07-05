防疫險理賠破149億元 4產險申請動用特別準備金逾44億
國內本土新冠肺炎疫情未歇，單日確診人數仍有3萬多人，防疫保單理賠金額也持續衝高，根據金管會最新統計，今（2022）年至7月4日達到新台幣149億3866萬7000元，近1周再增加23億3554萬2000元，理賠件數占總承保件數9.72%。也由於防疫險理賠金額龐大，目前除國泰世紀及中信兩家產險公司確定增資之外，另包括國泰世紀、兆豐、和泰及新安東京海上等4家產險也申請動用特別準備金沖抵部分損失，金額共44.47億元。
金管會今（5）日公布最新統計，今年至7月4日止，防疫險承保件數435萬4791件，保費收入40億6259萬3000元，理賠件數42萬3484件，較6月27日35萬9187件，單周再增加6萬4297件，占總承保件數435萬4791件9.72%，而理賠金額也來到149億3866萬7000元，亦較6月27日126億0312萬5千元增加23億3554萬2000元，今年防疫險累計理賠金額達所收保費收入的3.6倍。
金管會保險局表示，目前市面上已沒有防疫險，但還有7家保險公司銷售疫苗險，其中產險有5家8張、壽險2家3張。另外，昨日和泰產險公告總經理閃辭，是否與防疫險有關？保險局說也是昨天才收到通報。
至於二次確診是否可以申誰兩次防疫險理賠？保險局說，大多數公司對同一年度同一法定傳染病多以一次理賠為限，但也還是有不限一次的，只是不會無限制，民眾還是要先檢視自己的保單內容。