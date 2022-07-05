普利司通特斯拉專用胎登台！輕量化設計節能續航

日本普利司通首款特斯拉電動車專用胎T005 EV登台，擁有ENLITEN輕量化、B·SILENT 靜謐技術、LUXBLACK 技術三大特色。同時迎接夏季戶外旅遊需求，舉辧「Outdoor Life 戶外探索 生活體驗」活動，即日起至8/31升級指定輪胎裝備，好禮二重送，可抽SNOW PEAK 帳篷、領航家行動冰箱等總值20萬好禮之外，加送送陶瓷電火鍋、大理石重力鑄鐵鍋、野炊輕便雙套鍋組等獎項。
國際能源署（International Energy Agency，IEA）2022 年報告指出，依據現行氣候政策承諾進行推算，2030 年 EV 將占全球車輛（排除兩輪車、三輪車不計）逾 30% 比重。此外，根據IHS Markit及PwC Global的預估，全球電動車在2027年達到5,100萬輛的銷售量；而台灣在2022年1月至5月已有超過3,000輛電動新車掛牌,，對比去年同期整體電動車銷售量幾乎翻倍成長，顯見台灣市場對電動車需求已逐漸成熟。
有鑒於此，日本普利司通推出特斯拉車款專用T005 EV輪胎，擁有節能續航、舒適靜謐、濕地安全、磨耗性能與操控性能五大性能。T005 EV 輪胎採用B·SILENT 靜謐技術，以內部海綿吸收輪胎內部產生的聲波，可以顯著減少車輛在行駛過程中產生的雜訊，進一步提升舒適性，有效減少電動車的胎噪問題，感受安靜駕駛體驗。輪胎外觀採用LUXBLACK 技術，提升胎邊對比度， 顯著增加吸收光線效果。
胎面的3D設計，溝槽花紋和新的花紋形狀相結合，改善磨損能量有效性，提升磨耗壽命；花纹剛性，同步提升操控駕駛體驗，讓轉向力均匀分佈在整個接觸面上，使得轉向更加順暢及操控性提升；花纹間距與溝槽深度比例優化增加接地面積，緩衝不平路面產生的衝擊，提升舒適性能。
▲T005 EV 透過輪胎輕量化設計，及降低輪胎滾阻，進一步減少能源消耗與二氧化碳排放量，實現節能減排目標。(圖／官方提供)
此外，T005 EV輪胎使用ENLITEN 新技術，通過輕量化設計，及降低輪胎滾阻的同時，進一步減少能源消耗與二氧化碳排放量，實現節能減排目標，擁有歐盟輪胎標籤等級A级；輪胎採用的創新胎面花紋設計，能有效提升濕滑路面制動，提升雨天環境下的駕駛安全。