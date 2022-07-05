長腿梓梓女友力滿分！穿真理褲打掃房間 網讚：太婆了
有「真人版娜美」封號的夢想家啦啦隊長梓梓（董梓甯），不僅外型甜美、身材火辣，還具有超強的領導力和編舞能力，在球場就是注目的焦點，如果能有女神般等級的女友，會是多麼幸福？YouTuber「安安邊緣子」的成員阿憲，近日邀請單身的梓梓參加「約會宇宙」單元，充當一日女友，她穿著中空背心、超短真理褲收納衣物的樣子，被網友狂讚「真的太婆了，好想娶回家」。
原來，梓梓是顧家型的巨蟹座，不僅孝順，也很會整理房間，來到阿憲家裡，立刻動手幫忙整理衣物，處理得井井有條。接著，有赤木晴梓之稱的她，和阿憲在球場上玩起罰球遊戲，掀起籃球衣，大秀真理褲和一雙白皙長腿，企圖干擾對方得方，還浪漫的用海草繫起兩人的手，一起在海邊牽手踏浪，超夢幻場景讓粉絲羨慕不已，直呼「這根本自肥」、「阿憲必須死」！
不僅於此，梓梓貼心準備了禮物，可愛公仔代表自己送給對方，還有一個祝福發財的御守，更細心寫了一張卡片給阿憲，希望彼此留下美好回憶，雖然不是貴重物品，這些小物卻是極具巧思。原本都是送禮物給別人的阿憲，直呼梓梓真的太貼心，第一次收到來賓主動送禮。
該影片點擊率破10萬次，網友看完羨慕不已，「再次確定梓梓真的是好老婆代表無誤，會顧家又孝順、人美又善良、個性又好相處,，這麼完美的女生很難找得到了，這整個就是好合呀，互動真的粉好耶，戀愛了」、「有條有理的幫阿憲規劃好衣服的置放空間」、「這阿憲實在自肥，不好好把握不行了」、「梓梓真是好女孩、好媳婦、好老闆娘」、「以前每一集我都還扛得住，但這集我真的不能再原諒阿憲了！」