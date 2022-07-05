詹為元揭「余正煌指導教授」是李碧涵　批陳明通狗屁不通

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二，余正煌碩士論文的指導教授是：李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，去找你陳明通幹嘛？邏輯上根本狗屁不通。加上余正煌能使用林智堅選舉時的民調資料，代表兩人關係匪淺，然後又寫差不多的題目，彼此借看的可能性極高。
第三，真正核心不是林智堅剛剛講得那些什麼主題不同的屁話，也不是余正煌跟林智堅的關係為何以及誰是原創者，重點是林智堅的論文除了抄襲整段就算了，許多地方根本沒有引註。
詹為元說，舉例來說余正煌論文第11頁前兩行有個夾頁註是（陳光輝、洪昭明，2013：379-386），但到了林智堅論文的第9頁，前兩行文字與余正煌一模一樣，但卻沒寫任何引註，光是這點就構成抄襲了。因為在學術的場域裡，沒寫引註就代表是自己原創的話，這樣對於真正原創者是種侮辱。
第四，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字一模一樣，連錯字都一模一樣。
詹為元強調，當初念研究所寫論文時受到嚴格的學術倫理訓練，不要因為一個政治人物，就把當初受到的訓練理念搞得蕩然無存，上述這些疑問如果教育部以及各個大學教授都能接受，那以後研究生的論文就好寫了，這可以算是林智堅的功勞吧，這不是什麼政治抹黑，而是你自己對自己的論文不負責，現在遭到報應而已！