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詹為元揭「余正煌指導教授」是李碧涵　批陳明通狗屁不通

▲林智堅涉嫌論文抄襲，詹為元痛批陳明通狗屁不通。（圖／取自詹為元臉書）
▲林智堅涉嫌論文抄襲，詹為元痛批陳明通狗屁不通。（圖／取自詹為元臉書）

記者余祥／台北報導

2022-07-05 18:13:24

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆台灣大學國發所的碩士論文抄襲另一位碩士生余正煌的論文，當時擔任他指導教授的國安局長陳明通今澄清是余正煌使用林智堅的資料。國民黨北市議員參選人詹為元批，陳明通根本狗屁不通，林智堅沒有引註就是抄襲，他強烈建議現在幫林智堅護航的教授學者們，不要為了一個政治人物賠上自己一生的學術聲譽。

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詹為元提出疑點，第一，沒有哪個受過正統學術訓練的教授會把其他人的論文內容借給另外一個人看，一個堂堂的大學教授可以隨意做這種事情嗎？光是這點，陳明通就違背學術倫理，教授資格應該被剝奪！

第二，余正煌碩士論文的指導教授是：李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，去找你陳明通幹嘛？邏輯上根本狗屁不通。加上余正煌能使用林智堅選舉時的民調資料，代表兩人關係匪淺，然後又寫差不多的題目，彼此借看的可能性極高。

第三，真正核心不是林智堅剛剛講得那些什麼主題不同的屁話，也不是余正煌跟林智堅的關係為何以及誰是原創者，重點是林智堅的論文除了抄襲整段就算了，許多地方根本沒有引註。

詹為元說，舉例來說余正煌論文第11頁前兩行有個夾頁註是（陳光輝、洪昭明，2013：379-386），但到了林智堅論文的第9頁，前兩行文字與余正煌一模一樣，但卻沒寫任何引註，光是這點就構成抄襲了。因為在學術的場域裡，沒寫引註就代表是自己原創的話，這樣對於真正原創者是種侮辱。

第四，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文除了把人名改成ABC之外，其他文字一模一樣，連錯字都一模一樣。

詹為元強調，當初念研究所寫論文時受到嚴格的學術倫理訓練，不要因為一個政治人物，就把當初受到的訓練理念搞得蕩然無存，上述這些疑問如果教育部以及各個大學教授都能接受，那以後研究生的論文就好寫了，這可以算是林智堅的功勞吧，這不是什麼政治抹黑，而是你自己對自己的論文不負責，現在遭到報應而已！

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