數位中介服務法窒礙難行？專家憂執行難度高

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吳國維指出，台灣連基本的網域使用數據和相關網站、APP的使用人數都沒有統計，「在台灣的wechat帳號有多少人，多少人上掏寶網購，中央有掌握嗎？如果沒有，你今天說要管，不是很奇怪嗎？」再者，究竟這部法律課責的對象是誰？沒有在台灣設立子公司的網路服務公司，台灣法律恐怕也是束手無策，到最後反而變成在台投資的外商受限重重，進而導致外資不進台灣。
網路服務提供者的類型非常多元，可能橫跨多種不同的中介服務，即使是單一業者如臉書，也同時有塗鴉牆messenger等不同服務、使用不同的技術類型。公開的平台與私人通訊、加密與非加密的通訊架構，這些差異都可能使得未來草案溝通與執行難度會非常高。另外包含加重透明度報告和外部稽核、風險評估管理的措施具體該怎麼執行，主管機關恐怕需要更多的溝通與說明。
民間司法改革基金會常務董事林俊宏律師表示，本次修法可見NCC納管網路違法資訊的企圖，未來主管機關若認定為不實且違法訊息，可以要求業者對特定訊息加註警告標示，可能對特定言論產生標籤化的負面效果。以年底大選為例，如果主管機關在短時間內大量作成暫時加註警示的行政處分，且執行期間長達30日，還是可能對網路言論自由產生很大的干預。將來如何讓使用者即時提出救濟，應有再補充的必要。
林俊宏律師也認為，就資訊限制令規定要經法院程序，是值得肯定的立法嘗試。但未來法院是否有足夠的量能來應對大量的裁定與抗告案件，恐怕會有相當難度，法院的審查標準也會是明顯的問題。
NCC表示，本次修法參考歐盟數位服務法（DSA）層級化的管制模式，以數位中介服務提供者為規範對象，針對連線服務、快取服務、資訊儲存服務分別課予不同程度的管制義務，同時劃設線上平台與指定線上平台進行納管。草案涵蓋服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應機制、揭露賣方資訊等相關義務。其中有關網路言論自由的限制措施引起各方關注。
在野黨則批評，該部法案是網路戒嚴時代的來臨、箝制網路言論自由。NCC則表示未來預計將召開公聽會，持續接受外界建議與不同的看法。