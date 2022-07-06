COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

數位中介服務法窒礙難行？專家憂執行難度高

▲NCC上月29日通過數位中介法草案全文，業界憂限縮網路言論自由。（圖／shutterstock）
▲NCC上月29日通過數位中介法草案全文，業界憂限縮網路言論自由。（圖／shutterstock）

記者黃仁杰/綜合報導

2022-07-06 11:10:32

NCC於29日公布數位中介服務法草案全文，預計將網路平台全面納管、打擊不實訊息。主管機關未來若認定有違法資訊，可要求網路平台業者，包含Google、臉書、Dcard、LINE等所有業者，配合加註警語、下架資訊，按次最重可罰至50萬元。如果是指定線上平台未辦理主管機關要求的風險評估及稽核作業，最高可罰1000萬元。業界憂心恐限縮網路言論自由。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對本次修法對網路平台業者可能產生的衝擊，台灣網路治理論壇 （TWIGF） 理事長吳國維認為，該草案目前看來，幾乎是將歐盟的DSA盡數挪用，但要注意的是台灣與歐盟國家政經環境皆不同，且DSA必須和《數位市場法》（DMA）互相搭配使用。反觀我國草案，對於納管的對象為何？立法目的為何？治理手段為何？都沒辦法在草案中具體說明，假設上路後的落實機制沒有建立起來，那麼就是只有文字，卻缺乏框架、方法和目的的一部法律。

吳國維指出，台灣連基本的網域使用數據和相關網站、APP的使用人數都沒有統計，「在台灣的wechat帳號有多少人，多少人上掏寶網購，中央有掌握嗎？如果沒有，你今天說要管，不是很奇怪嗎？」再者，究竟這部法律課責的對象是誰？沒有在台灣設立子公司的網路服務公司，台灣法律恐怕也是束手無策，到最後反而變成在台投資的外商受限重重，進而導致外資不進台灣。

▲台灣網路治理論壇 （TWIGF） 理事長吳國維指出，本修法內容恐淪缺乏具體機制與框架的文字。（圖／台灣網路治理論壇TWIGF）
▲台灣網路治理論壇 （TWIGF） 理事長吳國維指出，本修法內容恐淪缺乏具體機制與框架的文字。（圖／台灣網路治理論壇TWIGF）
網路服務提供者的類型非常多元，可能橫跨多種不同的中介服務，即使是單一業者如臉書，也同時有塗鴉牆messenger等不同服務、使用不同的技術類型。公開的平台與私人通訊、加密與非加密的通訊架構，這些差異都可能使得未來草案溝通與執行難度會非常高。另外包含加重透明度報告和外部稽核、風險評估管理的措施具體該怎麼執行，主管機關恐怕需要更多的溝通與說明。

民間司法改革基金會常務董事林俊宏律師表示，本次修法可見NCC納管網路違法資訊的企圖，未來主管機關若認定為不實且違法訊息，可以要求業者對特定訊息加註警告標示，可能對特定言論產生標籤化的負面效果。以年底大選為例，如果主管機關在短時間內大量作成暫時加註警示的行政處分，且執行期間長達30日，還是可能對網路言論自由產生很大的干預。將來如何讓使用者即時提出救濟，應有再補充的必要。

林俊宏律師也認為，就資訊限制令規定要經法院程序，是值得肯定的立法嘗試。但未來法院是否有足夠的量能來應對大量的裁定與抗告案件，恐怕會有相當難度，法院的審查標準也會是明顯的問題。

▲民間司法改革基金會常務董事林俊宏律師憂，加註警告標示可能對特定言論產生標籤化的負面效果。（圖／民間司法改革基金會）
▲民間司法改革基金會常務董事林俊宏律師憂，加註警告標示可能對特定言論產生標籤化的負面效果。（圖／民間司法改革基金會）
NCC表示，本次修法參考歐盟數位服務法（DSA）層級化的管制模式，以數位中介服務提供者為規範對象，針對連線服務、快取服務、資訊儲存服務分別課予不同程度的管制義務，同時劃設線上平台與指定線上平台進行納管。草案涵蓋服務提供者資訊揭露、提出透明度報告、通知及回應機制、揭露賣方資訊等相關義務。其中有關網路言論自由的限制措施引起各方關注。

在野黨則批評，該部法案是網路戒嚴時代的來臨、箝制網路言論自由。NCC則表示未來預計將召開公聽會，持續接受外界建議與不同的看法。

NCC成立專責機構管臉書、YT　立委憂箝制言論自由

NCC數位中介服務法草案出爐！將規範線上平台與網路業者

華視散佈虛假消息懲處出爐！NCC開鍘百萬元

你的手機軟體資安合格嗎？NCC抽測僅i12初測通過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀