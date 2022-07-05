蔡英文拍板！Kolas返鄉拚光復花蓮、劉櫂豪再戰台東縣長
兼任民進黨主席的總統蔡英文今（5）日晚間18時30分召開選對會，就年底選戰布局進行討論。會中達成共識，將徵召總統府發言人Kolas Yotaka參選花蓮縣長、黨籍立委劉櫂豪再戰台東縣長，民進黨預計明日召開中執會，併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋正式通過提名。
蔡英文表示，長期以來，花蓮縣與台東縣都是民進黨艱困選區，但艱困不代表不可能，因此，經過選對會完整討論，一致認為民進黨必須提名最強候選人，展現負責任的態度，爭取更大的支持，翻轉台東、榮耀花蓮。而會議的討論中，蔡英文也肯定爭取參選台東縣長的前立委賴坤成對台東的熱情與鬥志。
蔡英文並對Kolas Yotaka、劉櫂豪兩位同志充滿期許，期待兩位優質強棒，帶著中央及地方豐富的歷練，抱著為故鄉服務做事的熱情全力以赴。尤其，愈是艱困的選區，前進的腳步愈要堅定，主席期許花東並肩作戰，全黨團結一致，化不可能為可能，劃下新的歷史奇蹟。
民進黨林錫耀則表示，截至目前，民進黨已經提出16位縣市長候選人，選對會都是以推出最強、最有勝選可能的候選人為考量，以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，按部就班完整佈局。至於尚未提名的縣市部分，選對會將進行進一步徵詢後，再行召開會議討論。
今日會議除高雄市長陳其邁透過視訊與會，其餘選對會成員皆出席與會。