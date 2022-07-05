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呱吉「男性說教」認了超自戀　黃豪平打疫苗被歧視

▲呱吉在脫口秀上「男性說教」。（圖／女人迷提供）
▲呱吉在脫口秀上「男性說教」。（圖／女人迷提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-05 18:51:25

Womany女人迷每年固定於525我愛我節倡導愛自己議題，今年於7月1日舉辦「愛的秀秀」活動，為全台首場「打破性別框架」脫口秀，表演卡司包括了議員呱吉、喜劇貴公子黃豪平、還有脫口秀界的當紅演員黃小胖與瑞恩（RayRay），其中壓軸出場的黃豪平，被前面3位脫口秀演員各種吐槽，黃豪平說：「現在是個連打什麼疫苗都會被歧視的時代，既然改變不了世界，不如學會苦中作樂好好做自己，所以你們今天坐在這裡。」

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▲黃豪平自爆打疫苗被歧視。（圖／女人迷提供）
▲黃豪平自爆打疫苗被歧視。（圖／女人迷提供）
呱吉自認是自戀代表：「我今天一定要讓你們看看自愛的男人有多可怕。」對於瑞恩一上台就吐槽他是「男性說教」，對此，呱吉認為形容的好，因為他是生理男性無誤，且愛不只要說也要教，讓瑞恩聽完舉雙手表示投降，直呼「薑是老的辣」。

黃小胖此次表演尺度超辛辣，一出場就表示全場表演者中，只有他有被龐然大物進出INSIDE的經驗，更傳授用「內內」控制老公與小孩的私房絕招，閨房秘辛百無禁忌，而瑞恩則首次公開幼時遭猥褻的的虐心往事，呼籲大家不要代替被害者扣上刻板框架，敏感話題一出隨即觸發觀眾情緒，許多觀眾更激動的起身掌聲給予鼓勵。

▲黃小胖此次表演尺度辛辣。（圖／女人迷提供）
▲黃小胖此次表演尺度辛辣。（圖／女人迷提供）
▲瑞恩首次公開幼時遭猥褻的的虐心往事。（圖／女人迷提供）
▲瑞恩首次公開幼時遭猥褻的的虐心往事。（圖／女人迷提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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