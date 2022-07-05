名家論壇》網路溫度計／我X大畢業的！最愛掛嘴邊的母校

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隨著6月畢業季的到來，大學生從校園踏入職場成為一名社會新鮮人，無論是準備找工作、投履歷，還是想要規劃出國留學、精益求精，畢業生總是能在不同領域學以致用，大學充實的社團活動與校園點滴更是維繫校友與母校間的情感橋樑，讓許多人在畢業多年仍不忘回到校園感受求學時期的美好時光～
今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一窺全台學生人數逾16,000人的大學中，10大網友最愛掛在嘴邊的國、私立出身大學，一起來看看你的母校有沒有上榜吧！
私立大學
No.1 輔仁大學
天主教會在台灣設立的首座大學就是「輔仁大學」！輔大創校至今已逾90年歷史，專注通才與專才養成教育，秉持為國家培育德、智、體、群、美五育兼具學生，期許學子除了學術活動以外，透過社區服務貢獻人群。
輔大學生人數目前也是私立大學冠軍，因此培育多位傑出校友，例如台灣知名導演、編劇吳念真、節目主持人于美人、歌后蔡依林、演員宋芸樺等人，其中蔡依林在2011年榮登輔仁大學最年輕、首位以藝人身份得獎的傑出校友，她接受媒體採訪時表示希望未來能多為母校付出，「跟其他獲得傑出校友的學長姐比起來我還很年輕，還有許多可學習的地方」，勉勵在校生畢業後「不管做什麼工作都要堅持到底」。
No.2 中國文化大學
中國文化大學創建於1962年，創辦人張其昀博士以「美哉中華，鳳鳴高岡」勉勵在校師生要擁有廣大胸懷，為中華文化傳承與創新貢獻一己之力，校內目前共有13所學院，讓學生發揮長才、適性發展。
為促進校友與母校間連結，文化大學也創立「文大校友總會」，旗下分會遍布全球多個國家，希望能夠藉此凝聚校友間情感，促進校友學術研究與事業合作，並以增進社會公益為主要宗旨。
＃這些人都是文化大學傑出校友！
由於文化大學是全台少數在早期設立體育、媒體傳播、藝術領域的大專院校，知名校友在各行各業也不佔少數，像是現任國立臺灣大學校長管中閔、藝人許光漢、炎亞綸、許瑋甯、跆拳道國手楊淑君、拳擊國手林郁婷等人，都是在業界發光發熱的校友。炎亞綸往年回到文化大學嗨歌表演，也不忘在臉書鼓勵學弟妹，「衷心祝福你們每個人都能享受大學生活，用力唸書、用力玩」，也讓網友羨慕直呼「我也好想當你學妹」、「聽到你是文化新聞系真的好開心，學長好棒」。
譽有「拳王」稱號的國手林郁婷，小時候和哥哥一起收看第一神拳促成想練拳的念頭，不僅在2018年為台灣奪下首座世界拳擊錦標賽冠軍，今（2022）年世界女子拳擊錦標賽也順利拿下57公斤級金牌，除了利用獎學金培養理財投資、學習英文等多元興趣，她曾在受訪時感謝文化大學給予豐富資源，「因為文化大學和北京體大是姐妹校，2019年才有機會安排到大陸練習，甚至到俱樂部找男生對練」。
No.3 淡江大學
位於新北市淡水區的淡江大學前身為淡江英語專科學校，坐擁淡水校園、蘭陽校園、台北校園共3大校區，以「承先啟後，塑造社會文化，培育具心靈卓越的人才」為使命，「弘揚私人興學的教育理念，創造精緻卓越的學術王國」為願景，以三環五育和三化理念鍛鍊學有所成的淡江人。
淡江管科系校友徐航健曾在2020年捐贈1億2,000萬元打造母校「守謙國際會議中心」，拋磚引玉邀請校友共同為母校發展努力，該校校友服務處則定期舉辦校友聚會，對於卓越校友頒獎予以肯定，像是台中市市長盧秀燕為第33屆金鷹獎得主、盧廣仲2021年榮獲傑出校友獎等。
No.4 中原大學
以「篤信力行」為校訓的中原大學，在1953年由信仰基督、熱心教育人士與地方士紳共同籌辦，透過活用創意、激發創新和迎向創業的「三創教育」，希望能夠以全人教育、生命關懷、服務學習指標帶動發展，創辦至今累積逾10萬名校友。
中原大學持續作育英才，業界知名校友包含飛兒樂團（F.I.R.）團長陳建寧、亞洲統神、知名遊戲實況主張嘉航等，該校創校歷史悠久也帶動周邊商圈發展。曾有中原大學校友在網路論壇上分享「校友願意在運動會時贊助就是喜歡大家用心灌溉的中原」，透露學校「就算到了晚上還是充滿校園裡的青春活力」。
No.5 逢甲大學
為紀念抗日英雄丘逢甲所籌辦的「逢甲大學」具備工、商、理、人文社會、資訊電機、建設、經營管理、金融等8所學院，期望培育立足華人社會、亞太地區人才，並擴大產學合作、推動國際交流。
歷屆畢業逢甲人已累積超過15萬人，像是全聯實業股份有限公司總裁、統一超商股份有限公司前總經理徐重仁、擁有「逢甲大學校花」稱號的女演員周曉涵、歌手張宇（張博翔）。徐重仁在《流通教父徐重仁青春筆記》也曾提及自己在大一時就決定要到日本留學，「年輕人不要在乎自己是否出身名校，而是要在乎自己是否知道自己興趣所在，努力自學」。
國立大學
No.1 國立台灣大學
「國立台灣大學」以自由學風蔚為出名，其前身為日治時期的台北帝國大學，不僅是許多人心目中的夢幻志願，也是目前全台學生人數最多的高等教育機構，除了擁有11個學院、56個學系、111個研究所，現今已成功轉型為研究型大學，校內設有人口與性別、凝態科學、生物技術和生物多樣性等校級研究中心，業界獲得成就的校友也不勝枚舉，在台灣社會更是深具影響力。
台大歷屆校友涵蓋多位中華民國正、副總統、諾貝爾化學獎得主李遠哲、圖靈獎得主姚期智、沃爾夫農業獎得主楊祥發、沃爾夫化學獎得主翁啟惠、主持人寇乃馨、曾寶儀、五月天團長怪獸（溫尚翊）、歌手韋禮安等人，出身書香世家的韋禮安畢業於台大外文系，其父認為念研究所是世俗傳統價值，「只要他能對自己負責，我們都全力支持他」。
No.2 國立政治大學
國立政治大學是許多文組高中生夢寐以求的志願，因為政大以人文社會學科著稱，校內擁有文、理、法、商、社會科學、外國語文、傳播、國際事務、教育共9學院，另外附設從幼稚園到博士班一貫完整學制，以打造國際一流人文社會學術殿堂為願景，藉此培養出兼具人文關懷、專業創新、國際視野的新世紀領導人。
政治大學知名校友像是演員林依晨、舞者劉真、蘇打綠（魚丁系）主唱吳青峰、飛輪海成員辰亦儒等。政大98級廣告系校友、樂團茄子蛋主唱黃奇斌曾在校內餐車打工、承接配樂工作及參與系上畢業製作，儘管報名金旋獎未獲獎，仍在參與過程中發現自己熱愛音樂的模樣，勉勵學弟妹「積極樂觀、感恩惜福」、「大學生認真玩、多運動、照顧健康才是最重要的」。
No.3 國立清華大學
國立清華大學校訓「自強不息，厚德待物」源自梁啟超引述《易經》語錄，民國45年清大在新竹復校後從原子科學擴展至理工、人文社會、生命科學、電機資訊與科技管理，豐富領域發展也造就不少傑出校友，包含三位諾貝爾獎得主與一位數學伍爾夫獎得主。
獲得清大首屆傑出校友、畢業於原子科學研究所的名人李遠哲，不僅在1980年成為中研院院士，1986年更是一舉拿下諾貝爾化學獎終身成就。李遠哲在交叉分子技術開創化學動態學新領域，致力提升國內科學研究水準與基礎教育改革，他曾在返校演講時透露當年學校環境簡陋，自己仍發揮科學精神與創新能力，成為日後拿下諾貝爾奬的契機，鼓勵同學「當自己的主人，走出自己的一片天」。
No.4 國立成功大學
為紀念延平郡王鄭成功開臺所創立的國立成功大學，為南台灣第一所國立綜合型大學，擁有院級、校級、國家與國際研究中心，不只台灣各大城市具有活躍的校友會，亞洲與美洲多個國家也都有成大校友分佈，例如作家龍應台、諾貝爾物理獎得主丁肇中都是成大知名校友。
龍應台受邀回母校演講時，透露在成大求學4年讓她獲益良多的便是「成大的鬆散」，「因為鬆散，所以給我很多自由的空間，不受拘束的照自己的樣子去長」，若是大學教育把學生的課程塞得滿滿的，雖然學生可能學到很多東西，卻也可能被剝奪自由發展的空間，在成大的時光也是龍應台人生中淬煉時期，「回到成大不像在演講，而是和老朋友開個party的心情」。
No.5 國立陽明交通大學
國立陽明大學與國立交通大學在2021年2月正式合併為「國立陽明交通大學」，國立陽明大學與台北榮民總醫院合作培育醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文，，國立交通大學則發展生醫資訊、生醫材料、生醫電子、生醫科學等領域，由千名校友齊力打造「前瞻跨領域生醫工程大樓賢齊館」，兩校合併後期盼在十年內成為數位生醫先趨、二十年後蛻變成智慧健康新創基地。
當年畢業於國立交通大學管理科學系的知名校友九把刀（柯景騰），就如同他的電影《那些年，我們一起追的女孩》一樣，為了深愛的女孩考上她的夢想科系，但是對方卻落榜了。雖然唸錯科系，但是他仍選擇將錯就錯，「讓成績保持在安全過關水準，利用更多時間探索自己」。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月20日至2022年06月19日，共1年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大學母校』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統
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