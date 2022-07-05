花東從未執政！推Kolas、劉櫂豪理由曝　民進黨盼創歷史

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黨內幹部也指出，為了補強民進黨在原鄉部落的不足，大家可以在網路社群上看到劉櫂豪團隊持續經營臉書和YouTube頻道，除了質詢片段之外，還拍攝系列影片「櫂豪出任務」，上山下海、深入部落與社會各種族群、區域、職業的縣民互動，這都不難看出他積極備戰的用心程度。
林錫耀也表示，黨中央相當肯定也有意參選台東縣長的黨籍前立委賴坤成對台東充滿熱情，也願意為黨備戰的鬥志。但對於艱困的台東選區，民進黨還是要負責任地用各種方式來評估出最有勝算、實力最強的人選。根據民進黨上週再次針對台東的對手、國民黨人選進行對比式民調結果顯示，劉櫂豪的民調支持度和賴坤成相比還是有非常明顯的差距，這也是選對會做出決定的客觀依據，並無個人喜好可言。
針對花蓮被提名人Kolas，林錫耀指出，Kolas是民進黨提出的第一個原住民族身份的縣市長候選人。她在桃園市政府擔任原民局長期間，施行多項創新進步的原民政策；在立委任內任推動多項進步修法，提倡族群平等，曾經在公視、民視、原民台、哈佛商業評論擔任記者、主播和節目製作人外，也陸續擔任行政院和總統府發言人，深獲總統和行政院長的肯定。
林錫耀不諱言，原住民族在花東的人口比例較其他縣市高出許多，這也是民進黨一直以來希望能加強經營的族群，民進黨這次在花蓮提名Kolas，除了希望能接棒駐美大使蕭美琴過去在花蓮留下的良好基礎外，也希望能透過提名優秀、亮眼的原住民族人選，來爭取原住民族朋友的認同。