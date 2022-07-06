Uber Eats 7月優惠碼懶人包！生鮮折200　漢堡王買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 長期活動，首次加入優饗會員方案，即可免費體驗1個月，訂單滿 199元可無限次享有0元外送費，年訂閱制全台營運範圍皆可適用，月訂閱制僅限訂閱地區使用。免費體驗活動僅限於桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、台南、雲林、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖地區之營運範圍。
- 7/1 ~ 7/31輸入【七享生鮮】，首次訂購生鮮雜貨之會員用戶享 5 折優惠（限使用兩次），單筆滿 100元，單筆消費最高折抵 250元，兌完為止
- 7/1 ~ 7/31輸入【來七買生鮮】，訂購生鮮雜貨享 8 折優惠（限使用一次），單筆滿 499元，最高折抵 $150元。
- 7/1 ~ 7/31輸入【來七賺兩百】，訂購生鮮雜貨享 8 折優惠（限使用一次）單筆滿 799元最高折抵 200元。
- 7/1 ~ 7/31輸入【來七外帶】，訂購外帶自取享 7 折優惠（可使用四次）單筆滿 149元單筆最高折抵 45元。
- 7/6 ~ 7/19輸入【摩斯新上線】，優饗/雙享會員餐滿 350元 折 60元 優惠（限使用一次）。
- 7/1 ~ 9/30輸入【初享優市】，單筆訂單額滿 200 元即可享 1 次五折優惠，最高折抵150元。限使用於 Uber Eats 優市。
- 7/1 ~ 7/15輸入【優市採買】單筆訂單額滿 549元 即可享 1 次折抵 100 元優惠。限使用於 Uber Eats 優市。
- 7/5 ~ 12/31輸入【DONKI首購】，限首次於 Uber Eats 選購生鮮雜貨外送，單筆訂單額滿 $100元 即可享 2 次五折優惠，最高折抵150元。限使用於 DON DON DONKI 合作商家。
- 7/6 ~ 7/12輸入【家福水果季】優惠序號，單筆訂單額滿 300元 即可享 1 次八折優惠，最高折抵120元。限使用於家樂福合作商家。
- 7/6 ~ 7/19漢堡王限時買一送一，不須輸入優惠序號，於漢堡王點花生培根牛肉堡或辣薯球即享買一送一，售完為止。
- 7/6 ~ 8/16麥當勞限時優惠，不須輸入優惠序號，微牽絲起司排雙牛堡餐、微牽絲起司排脆豬堡餐，套餐優惠只要 269元，再加碼，蜂蜜奶茶搭配4塊鷄塊第二件五折優惠。