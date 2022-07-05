T1／電豹女徵選！女孩大展舞技還清唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
徵選會從網路報名 150 名參賽者挑選出 13 位女孩進入決選，內容分為自我介紹、正式舞蹈表 演、加分題及評審提問共 4 個階段，加分題中有女孩清唱、演奏長笛，甚至有扯鈴表演等才藝表 演。
本日活動除了第一屆電豹女猩猩、安汝擔任特派員外，也特別邀請 3 位評審，分別為球隊母企業 雲豹能源公關長蔡沁瑜、啦啦隊電豹女總監豆芽，及知名舞蹈老師 Amber，蔡沁瑜認為，因為女 孩們在球場上要面對球迷與鏡頭，因此自我介紹的台風尤其重要，另外還會針對而舞蹈專業度、 也就是如何把對舞蹈的熱愛融入在肢體語言中，更是評分重點。
擔任評審的 Amber 是前女團 Sunlady 成員，擁有無數表演經驗，更曾任簡廷芮、玉兔等藝人御 用舞蹈老師，他表示此次主要以舞蹈呈現、曲風，以及如何用肢體詮釋舞蹈為評分重點，也特別 提到今天有好幾位女孩們展現自我、肢體舞蹈融入特別有印象。
電豹女總監豆芽則說:「我認為除了舞蹈以外，談吐、講話內容及台風都相當重要，當啦啦隊也需要勇於面對鏡頭，今天要特別給來徵選的女孩們很大的鼓勵，因為有聽到有女孩是從高雄特別來台北徵選，看得出來他是一個有在夢想追逐的女孩讓我很感動。」
對於電豹女在第二個球季展望，豆芽認為女孩們舞蹈能力可再加強，之後的舞風也將會注入更多不同的元素。