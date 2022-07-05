T1／電豹女徵選！女孩大展舞技還清唱

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▲電豹女徵選。（圖／桃園雲豹提供）

電豹女總監豆芽則說:「我認為除了舞蹈以外，談吐、講話內容及台風都相當重要，當啦啦隊也需要勇於面對鏡頭，今天要特別給來徵選的女孩們很大的鼓勵，因為有聽到有女孩是從高雄特別來台北徵選，看得出來他是一個有在夢想追逐的女孩讓我很感動。」

對於電豹女在第二個球季展望，豆芽認為女孩們舞蹈能力可再加強，之後的舞風也將會注入更多不同的元素。