6度問鼎台東縣長 劉櫂豪：受嘲諷也勇往直前、力拚勝選
民進黨選對會今（5）日晚間做出決議，將徵召黨籍立委劉櫂豪參選台東縣長，若再加上曾以無黨籍參選，此為劉櫂豪6度問鼎台東縣長。劉櫂豪晚間對此表示，再怎麼艱困，總要勇往直前，「過去我曾經參選過5次的台東縣長選舉，難免會有人以此為嘲諷，或攻擊」，但他相信，有更多的台東鄉親肯定自己在艱困的環境當中，為台東帶來改變的希望，年底選戰自己會再次提供台東縣民新的方向與希望。
劉櫂豪說，從政治的板塊來講，一般認為台東對民進黨來說是艱困選區，但是再怎麼艱困，也都要有人在那塊土地上，持續不斷經營。民進黨選對會依據民調及各項條件，挑選一位最有勝選希望、最恰當的候選人，這是對台東鄉親負責任的態度。「我勇於承擔起這個責任，並率領所有的黨公職人員共同來打年底這場美好的選戰」。
劉櫂豪表示，在這個過程當中，即便是有不同的意見想法，每一個人都很重要，自己與團隊也非常肯定每一個人在各自不同崗位上的努力以及付出。
劉櫂豪說，「過去我曾經參選過5次的台東縣長選舉，難免會有人以此為嘲諷，或攻擊」，但他相信，有更多的台東鄉親肯定自己在這樣艱困的環境當中，仍然勇往直前，而且確實為台東這塊土地帶來改變的希望與力量。
劉櫂豪表示，人的一生當中對為自己心愛的土地勇往直前，是一件美好的事情。他會秉持長久以來努力的正向力量，在年底的選舉，繼續為台東縣的好朋友提供一個新的希望、新的力量、新的方向。