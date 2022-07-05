辦桌驚見「神秘魔法箱」擺路邊！全場讚爆：飲料變更好喝
隨著時代變遷，大家都漸漸選擇餐廳、會館來取代街頭辦桌流水席，面對傳統文化快要消失，也讓許多網友感到可惜。對此，一名網友就分享一張裝滿飲料的橘色大籠子照片，「明明就是一般般的罐頭飲料，但這樣放，就是特別好喝。」意外勾起大家回憶熱議，「這設計的人真的神」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友分享照片並好奇詢問「明明就是一般般的罐頭飲料，但這樣放，就是特別好喝。」只見一個橘色大籠子裡面裝滿了各式各樣的飲料，包括罐裝可樂、維大力，還有鋁箔包的奶茶、果汁，以及瓶裝的冷泡茶等等，可以說是充滿驚喜的飲料箱，光是用看的就叫人透心涼。
貼文曝光後，立刻湧入大家熱烈討論，「很多人洗手」、「這樣才夠冰」、「辦桌也都是這樣」、「因為分享沒有心機！」「大的冰塊下去再加點鹽巴你就知道了」、「知道為什麼嗎？！因為這樣放的都免錢的！無限暢飲」、「又再找保利達了，手要下去撈！」「這種就是要整隻手進去喇才夠味」、「溫度夠低吧！還有氣氛夠好」。
據了解，原來這個超大的飲料箱，是由辦桌業者事先準備的，在橘色的大箱子裡放入冰塊，再塞滿各式各樣的飲料、酒水，最後再把水灌滿，讓飲料呈現冰冰涼涼的狀態，不僅想拿就拿，而且飲料有極大機率，會多到要賓客幫忙帶回家，是不少人的辦桌回憶，至今仍可以在地方辦桌或流水席時見到，就算夏天再熱也不怕。（編輯：詹鎰睿）