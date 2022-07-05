中職／打擊狂人明星賽決選！黃子鵬嗆聲陳晨威

第三屆Red Bull Batting Mania打擊狂人今年與中華職棒明星賽合作，複賽及決賽將在臺中洲際棒球場盛大開打。今年共有322名野球熱血打者在全台指定九間大魯閣打擊練習場參與預賽，27名複賽將於7月30日下午於臺中洲際棒球場外的Red Bull Batting Mania專屬打擊場，一較高下。Red Bull Batting Mania打擊狂人決賽則於7月31日明星賽開打前，臺中洲際棒球場內的紅土舉行，在全場觀眾見證下，最終六強將迎戰90公里飛球打擊，力拼成為今年度的打擊狂人。
為邀請全民感受野球魅力，Red Bull Batting Mania專屬打擊場於7/30-31兩日的非賽事時間，開放一般民眾免費體驗，現場也將架設明星賽賽事轉播，讓球迷們不僅可體驗打擊快感，也不用擔心會錯過任何賽事高潮。此外，當天前一千名入場中職明星賽的觀眾也能獲得Red Bull一瓶，邀請球迷朋友們早點進場，共同見證全台打擊王的誕生。
「今年『打擊狂人』的決賽終於回到球場上，我自己非常敬佩這些素人打者的打擊威力，透過今年跟明星賽合辦，相信會有更多人會見識到『高手在民間』的威力，我非常期待和這些打擊狂人站在同一片紅土上！」Red Bull運動員黃子鵬，本季表現優異且日前被獲選為今年度中華隊成員，也將參與7/30-31的中職明星賽，除了期待能見證打擊狂人的誕生之外，黃子鵬也鼓勵現場觀眾除了看比賽之外，還可以趁手癢體驗打擊，「因為有打擊狂人，讓整個中職明星賽不只是單純看比賽，而變成了一個可以看又可以打的棒球盛事！」
而即將二度參戰中職明星賽的黃子鵬，也分享到自己最期待對上的對手原本是詹子賢，想來和好友來一場「雙子對決」。但因為同樣入選中華隊，因此這次很可惜沒有機會，而黃子鵬心目中的第二對決人選就是自己的好隊友陳晨威！「晨威其實是我國小學弟，因為平常都是同一隊的，沒什麼機會能在球場上真正的對決。」黃子鵬也笑說「晨威，腳要閃快一點，因為我不確定會不會打到你！」
Kenzy小春曾於第一屆Red Bull Batting Mania打擊狂人受邀與黃子鵬各別組隊PK棒球賽，讓小春重燃了自己的野球魂，不再只是跟朋友打好玩，而是認真的組了一支乙組棒球隊，參與聯盟賽事，甚至將球隊直接命名為「打擊狂人」。「『打擊狂人』是個讓一般人能重拾棒球夢的舞台，從那次賽事之後，我一直想要有個屬於自己的棒球隊，而在今年我們球隊真的開始打比賽了！」
「我的隊友們因為對棒球的熱愛而聚集，每一位隊友都是『打擊狂人』！」小春積極網羅民間高手加入球隊，目前共有32名，成員臥虎藏龍，除了有首位在大聯盟擊出全壘打的台灣選手小郭郭泓志、還有來自各行各業背景斜槓的成員，包含廚師、體育老師、棒球教練、服務業甚至木工師傅，共同實踐打擊狂人的精神。除了打比賽之外，Kenzy小春也希望能讓球隊發揮公益，集結球隊力量將棒球資源帶到偏鄉。提到對球隊的期待，Kenzy小春則說「今年是第一年，野心不要太大，目標設新北乙組聯賽冠軍就可以了！」
【Red Bull Batting Mania打擊狂人】第三屆複賽及決賽介紹
複賽資訊：
Ÿ 時間：2022/07/30下午13:00-16:00 。
Ÿ 地點：臺中洲際棒球場外－Red Bull Batting Mania 專屬打擊場。
Ÿ 選手資格：預賽各場地取最高分3位選手，共27名。
Ÿ 規則：
1. 每人進行連續 2 次打擊中間不休息，並加總2次打擊之分數，每次打擊均有工作人員現場計分，總得分為最後成績，以總分數排名。
2. 投球機球速為90公里，每次打擊20球，擊中球後進入ABC指定區域打擊板的區域，得分為A10分、B50分和C30分。
3. 總得分數為最後成績，以總分數排名。
4. 未擊中指定區域以外的打點將不計分。例：擊中支架後向外飛行未觸碰到指定區域則不予計分; 擊中支架後反彈擊中指定區域則給予計分。
5. 若分數相同，同分者各追加10球高分者晉級。
6. 複賽前6 名將進行決賽，前10名將獲得中職全明星賽門票兩張。
決賽資訊：
Ÿ 時間：2022/07/31下午12:30-13:30
Ÿ 地點：臺中洲際棒球場內紅土
Ÿ 選手資格－複賽前 6名
Ÿ 決賽規則：
1. 決賽將進行兩輪。決賽首輪每人連續打擊2局（1局25球），並選取最高總得分數局為最後成績，前三名將晉級最終決賽；總決賽每人連續打擊2局，將加總兩局之分數，總分較高者為冠軍。
2. 投球機球速為90公里，每次打擊25球，擊中球後進入指定區域給予計分。
3. 採飛球落地計分制，首輪打擊區域得分為10分、30分、40分、50分及全壘打60分，總決賽時25球內的第10球、20球和25球的得分均為兩倍。若分數相同，同分者各追加10球高分者晉級。
4. 決賽級總決賽將採用特殊的計分規則。 25球內的第10球、20球和25球的得分均為兩倍。
5. 若分數相同，同分者各追加10球高分者晉級。(第10球得分為兩倍)
更多詳細資訊請見活動官網：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battingmania/
註：活動規劃相關規定都將遵循疫情指揮中心防疫指引，落實完善之防疫配套措施，敬請配合，並請安心參與。