中職／打擊狂人明星賽決選！黃子鵬嗆聲陳晨威

第三屆Red Bull Batting Mania打擊狂人今年與中華職棒明星賽合作， 複賽及決賽將在臺中洲際棒球場盛大開打。今年共有322名野球熱 血打者在全台指定九間大魯閣打擊練習場參與預賽，27名複賽將於 7月30日下午於臺中洲際棒球場外的Red Bull Batting Mania專屬打擊場，一較高下。Red Bull Batting Mania打擊狂人決賽則於7月31日明星賽開打前， 臺中洲際棒球場內的紅土舉行，在全場觀眾見證下，最終六強將迎戰 90公里飛球打擊，力拼成為今年度的打擊狂人。





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