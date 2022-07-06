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全北市聲量最高議員在松信！人口外移席次少一席更競爭

▲國民黨台北市議員徐巧芯日前因為「違規停車」事件，網路聲量大幅增長，甚至領先全台北市所有市議員相當大的幅度。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲國民黨台北市議員徐巧芯日前因為「違規停車」事件，網路聲量大幅增長，甚至領先全台北市所有市議員相當大的幅度。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-07-06 08:44:46

2022年台北市議員選戰，因為疫情人口下滑的緣故，導致士林北投區與松山信義區的席次都各減一席，也讓選區的競爭更為激烈。其中松山信義區，除了國民黨內初選已經先殺到見骨外，藍綠也各有資深議員宣布不再連任或交棒給下一代。而根據大數據資料分析，全台北市聲量最高的議員，就數國民黨議員徐巧芯，聲量接近24萬，是否會對該選區其他議員造成排擠效應，值得後續關注。

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▲根據大數據資料分析顯示，台北市松山信義區網路聲量最高的，是現任國民黨議員徐巧芯，其聲量也是台北市所有議員中最高的；至於第二名則也是國民黨的現任議員王鴻薇。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲根據大數據資料分析顯示，台北市松山信義區網路聲量最高的，是現任國民黨議員徐巧芯，其聲量也是台北市所有議員中最高的；至於第二名則也是國民黨的現任議員王鴻薇。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
國民黨議員徐巧芯因為日前「違規停車」事件，讓不分選區的親綠議員們都大舉撻伐，甚至非台北市的政治人物也加入戰場群起圍攻，也造就了徐巧芯「全北市最高」的網路聲量。不過，徐巧芯本身就有長期在經營臉書粉絲專頁，按讚人數超過13萬人，本來就有固定的受眾族群，扣除違規停車事件的影響，仍舊是松山信義區聲量最高的市議員。

▲國民黨台北市議員徐巧芯因為「違規停車」事件，網路聲量於兩個月內兩度攀上高點，不過聲量好感度則相對低迷。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲國民黨台北市議員徐巧芯因為「違規停車」事件，網路聲量於兩個月內兩度攀上高點，不過聲量好感度則相對低迷。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
至於排名第二的國民黨議員王鴻薇則與徐巧芯類似，且比起徐巧芯設立粉專的時間更早，按讚的人數也多了2萬人。不過可能是經營網路的方式有所區別，再加上日前並未有較具爆炸性的議題產出，因此落後於徐巧芯。不過近日因為揭露新竹市長林智堅的論文抄襲風波，再加上林智堅已經揚言提告，因此可以預期王鴻薇的網路聲量將會有大幅度的攀升。

▲松山信義區現任議員許家蓓，以及接棒父親的參選人張文潔，兩人網路聲量雖然不高，可是正面聲量比例（P/N值）卻位居該區一二名。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲松山信義區現任議員許家蓓，以及接棒父親的參選人張文潔，兩人網路聲量雖然不高，可是正面聲量比例（P/N值）卻位居該區一二名。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
而在松山信義區中，民進黨除了排名第三的新系議員許淑華外，聲量都呈現偏低的趨勢。不過初步推斷，現任議員許家蓓、洪健益，以及從自己的父親、現任議員張茂楠接棒的張文潔，在松信區來說都是較為偏地方服務的傳統型民意代表。不過值得關注的是，許家蓓與張文潔，兩人的聲量好感度比起同選區的其他議員都相對較高，因此除了著重地方服務外，或許可以針對網路影響力多加著墨。

▲代表民眾黨參選松山信義區議員的楊寶楨，雖然網路聲量位居該區第四名，不過聲量好感度卻僅只有倒數第三。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲代表民眾黨參選松山信義區議員的楊寶楨，雖然網路聲量位居該區第四名，不過聲量好感度卻僅只有倒數第三。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
第三勢力部分，代表民眾黨參選的楊寶楨，網路聲量雖然位居松信區的第四名，不過好感度部分則位居末段，僅勝過前述的徐巧芯與王鴻薇，深入觀察楊寶楨的社群平台，多數貼文都在進行議題攻防，批藍打綠捧柯的情況下，相對來說好感度就會受到影響；至於代表新黨參選的郭榮先，以及曾於2018年代表樹黨、今年代表時代力量參選的林伯勳，除了在地知名度不高外，網路聲量也敬陪末座，勢必得在接下來的四個多月中更加努力。

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