NOW早報／朱俐靜乳癌早逝！多位女星也患病　她住院1月亡

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據衛福部國民健康局統計，乳癌的發生率及死亡率一直高居首位，「每36分鐘就有1名女性罹患乳癌」，發生高峰約在45至69歲之間，國內每年約1萬6000至1萬8000人罹患乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命，是婦女癌症死亡率第三位。而近年來有不少女星，都是因乳癌病逝，2008年被診斷出罹患乳癌末期的歌手阿桑，當年雖放下工作積極抗癌，但癌細胞仍擴散迅速，在診斷出乳癌過半年後就病逝，得年34歲。
知名星座專家薇薇安，則是在2016年11月底傳出病逝，而他發現罹癌時，已是乳癌末期，因來不及開刀治療，住院一個多月就病逝，得年43歲，讓友人相當悲痛。另外，在《麻辣鮮師》飾演「格格」而走紅的後藤希美子，2018年透過在台友人證實，他已於2016年1月因乳癌去世；還有同樣為歌手的藝人姚貝娜、林晏如，也都因乳癌英年早逝，留給外界無限追憶。
事實上，乳癌一直都是台灣女性癌症發生率首位，平均每天都會有31人診斷出乳癌，過往在節目當中，也有醫師建議民眾，如果在自家發現乳房的硬塊出現「2徵兆」時一定要儘速就醫，以免病情惡化。
今日天氣／悶熱高溫「飆36度」！中部以北、山區嚴防大雨
中央氣象局預報，今（6）日中南部地區會出現局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他各地山區有可能發生局部大雨，尤其午後中部以北山區亦有局部豪雨發生的機率。
氣溫方面，今日夜晚清晨各地低溫約落在25至27度，白天因南部地區雲量較多，高溫為31到33度，沒下雨時感受上較悶熱，中部以北地區及東半部地區為32至35度，其中，花東地區及大台北地區、新竹地區局部有36度以上高溫出現的機率，感受上炎熱，近中午前後紫外線也偏高，提醒民眾外出做好防曬並多補充水分。
疫情緩！入境措施有望鬆綁？莊人祥：這1指標是觀察重點
近日本土確診數約在3萬多例間，較前段時間下降，外界也開始期待，何時會鬆綁相關邊境管制，指揮中心發言人莊人祥昨（5）日下午在疫情記者會上表示，低風險國家目前仍為「清零」時期定義，也就是近14日平均確診病例數小於10或14日百萬人口平均確診數小於1，BA.4、BA.5變異株也是觀察重點。
莊人祥說，目前因Omiron亞型變異株BA.4和BA.5疫情再起，邊境鬆綁時程還要暫緩，目前邊境開放的韓國，是到疫情降到「相當低」才解封，現在主要關注的是未來確診數能否再持續下降，但有關低風險國家的定義，還要再參考他國監測及檢驗量能和資訊透明度而定。至於「0+7」的部分，他認為還是要看8月疫情，因為很可能會因BA.4和BA.5會有一小波的疫情流行起來，所以還是要持續關注。
衛福部長陳時中昨日早上接受媒體訪問時則說，入境PCR改快篩可能性相對低，但針對低風險區域有機會取消PCR。目前邊境政策仍維持入境檢疫措施「3+4」，每週入境人數維持在2.5萬人。
恭喜！42歲趙小僑生了 臨時剖腹產「母女平安」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
42歲趙小僑昨晚突然破水，本來預產期在7月20日，臨時住院剖腹產，已經12小時沒有進食，昨（5日）順利產下女兒「典典寶寶」，經紀人向《NOWnews今日新聞》表示趙小僑正在縫合，「母女平安，謝謝大家關心。」
趙小僑嫁給54歲劉亮佐5年多，積極治療不孕症，忍著水腫、頻尿的副作用，2年多來，趙小僑歷經6次取卵、4次植入，比起許多不孕婦女，幸運如她前前後後共取了96顆卵子，經過1次人工受孕、2次試管失敗、1次胎停，第5次終於成功懷孕，趙小僑直言，算一算，這一路來，唯一一段休息竟是胎停引產的那3個月，「基本上我沒有在休息的，花的費用遠超過找代理孕母吧。」
趙小僑說，這段愛的旅程，除了每天在肚皮上扎針（肝素）、吃藥，定時還要到醫院打免疫球蛋白、肚皮1針復邁，計算了一下，這次孕期居然打了168瓶免疫球蛋白，1天要吃25顆藥，肝指數正常值約40，趙小僑曾經飆到破百，持續追蹤檢查，也不知道為何下降，一路走來，夫妻倆的擔心從沒少過，寶寶取名「典典」，畢竟對劉亮佐與趙小僑夫妻來說，孩子真的是生命中的奇異恩典。
中職／「慶baby」好投問天 鄭凱文隔16天再奪勝
富邦悍將昨（5）天在主場舉辦「Loving Day」女孩主題日補賽，全隊穿上粉紅色球衣跟來訪的中信兄弟交手，悍將推出「慶baby」江少慶先發，但是「慶baby」昨天首局就遭逢亂流，投出4次4壞球保送，兄弟也趁這個機會打出2支高飛犧牲打，沒有任何打數就攻下2分，而悍將則是到5局下半，才由高國輝的陽春砲破蛋，但後續2隊都只剩下零星攻勢，最後中信兄弟靠著首局拿到的2分，以3比1擊敗富邦悍將。
中信兄弟先發投手鄭凱文相隔16天再次先發出賽，繳出了7局僅失1分的好表現，防禦率降到3.49，收下本季第2勝，同時拿下單場MVP，而江少慶雖然重拾王牌身手，主投6局送出5K，只被打3支安打，但是因為首局亂流失2分，隊友也沒能提供火力支援，加入「問天」群組吞下第6敗。
雖然兩隊昨天打擊狀況都不算太好，但是守備上都有美技演出，悍將中外野手申皓瑋在首局就上演一次精彩的「跨區辦案」，救了差點「煮粥」的右外野手張冠廷，也防止兄弟把比數拉開，而兄弟游擊手江坤宇馬上在4局下用一個背身接球還以顏色，終結富邦攻勢。
幫助悍將打下唯一1分的高國輝，昨天的全壘打是本季首轟，更是自2021年10月7日以來首支全壘打，相隔了近9個月終於在一軍開轟。
辦桌驚見「神秘魔法箱」擺路邊！全場讚爆：飲料變更好喝
隨著時代變遷，大家都漸漸選擇餐廳、會館來取代街頭辦桌流水席，面對傳統文化快要消失，也讓許多網友感到可惜。對此，一名網友就分享一張裝滿飲料的橘色大籠子照片，「明明就是一般般的罐頭飲料，但這樣放，就是特別好喝。」意外勾起大家回憶熱議，「這設計的人真的神」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友分享照片並好奇詢問「明明就是一般般的罐頭飲料，但這樣放，就是特別好喝。」只見一個橘色大籠子裡面裝滿了各式各樣的飲料，包括罐裝可樂、維大力，還有鋁箔包的奶茶、果汁，以及瓶裝的冷泡茶等等，可以說是充滿驚喜的飲料箱，光是用看的就叫人透心涼。
貼文曝光後，立刻湧入大家熱烈討論，「很多人洗手」、「這樣才夠冰」、「辦桌也都是這樣」、「因為分享沒有心機！」「大的冰塊下去再加點鹽巴你就知道了」、「知道為什麼嗎？！因為這樣放的都免錢的！無限暢飲」、「又再找保利達了，手要下去撈！」「這種就是要整隻手進去喇才夠味」、「溫度夠低吧！還有氣氛夠好」。
據了解，原來這個超大的飲料箱，是由辦桌業者事先準備的，在橘色的大箱子裡放入冰塊，再塞滿各式各樣的飲料、酒水，最後再把水灌滿，讓飲料呈現冰冰涼涼的狀態，不僅想拿就拿，而且飲料有極大機率，會多到要賓客幫忙帶回家，是不少人的辦桌回憶，至今仍可以在地方辦桌或流水席時見到，就算夏天再熱也不怕。（編輯：賴禹妡）