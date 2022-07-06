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快訊／立委貪汙案　 蘇震清一審遭判10年、廖國棟8年6月

▲跨黨派立委集體貪汙案，今（6）日台北法院宣判結果，圖為涉案立委蘇震清。（資料圖／記者潘千詩攝，2022.03.02）
▲跨黨派立委集體貪汙案，今（6）日台北法院宣判結果，圖為涉案立委蘇震清。（資料圖／記者潘千詩攝，2022.03.02）

記者潘千詩／台北報導

2022-07-06 10:21:432022-07-06 10:28:46

跨黨派立委集體涉貪案，台北地院審理約1年，今年2月起密集辯論，包括立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明全都否認犯罪，今（6）日台北地方法院宣判一審結果，收賄金額最高的無黨籍立委蘇震清被判10年、褫奪公權5年；國民黨立委廖國棟8年6月、褫奪公權4年；國民黨立委陳超明7年8月、褫奪公權3年；前時代力量立委徐永明7年4月、褫奪公權3年；無黨籍立委趙正宇6個月、易科罰金6萬元。均可上訴。

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另外，共犯人士包括，蘇震清國會辦公室主任余學洋無罪；廖國棟國會辦公室前主任丁復華遭判1年10個月、緩刑4年；陳超明國會辦公室主任梁文一5年、褫奪公權2年；趨勢民調總經理吳世昌6年6個月、褫奪公權2年；趙正宇國會前辦公室主任林家騏2年、緩刑5年。

共犯部分，行賄人、前太流公司董事長李恆隆判1年2個月、緩刑5年；「白手套」是知管理公司總理郭克銘不可易科罰金部分2年、易科罰金部分合併8個月。


▲前太平洋流通公司董事長李恆隆。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
▲前太平洋流通公司董事長李恆隆坦承行賄立委，還批經濟部官員舞弊竟高升。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2022.2.16）
全案源於SOGO經營權之爭，李恆隆的太流公司實質掌控SOGO百貨後，2002年9月，在太流公司的增資會議上，遠東集團砸40億元投資，李恆隆的持股遭稀釋，失去SOGO經營權。李恆隆四處陳情，企圖買通立委奪回SOGO，首先找上的就是蘇震清，陳情遠東集團利用造假、虛偽不實的董事會變更公司登記。

檢方指控，李恆隆2012年初透過前立委蔡煌瑯認識蘇震清；2015年9月4日，蘇震清透過余學洋傳訊李恆隆，告知「委員的叔叔（蘇嘉全）在政黨輪替時可能位居行政要職，我們又是執政黨」，以委員急需一筆2000萬元上下的錢，要求李恆隆匯款至蘇震清的人頭帳戶。

檢方指控，李恆隆於2015年9、12月各匯1000萬元款項至指定帳戶，2017年蘇震清得知遭監聽，緊張詢問律師金流該如何處置，並立即將錢返還李恆隆，還要求留下金流紀錄。事後，蘇震清刻意疏遠李恆隆，李恆隆才去找郭克銘幫忙，郭克銘找上廖國棟、陳超明、徐永明等，由廖在公司法修法公聽會中發言、向經濟部官員施壓。

另外，檢調搜索趙正宇住處時，當場查獲現金新台幣920萬元，另查出，趙正宇涉逃漏個人綜合所得稅68萬2140元。北檢依貪汙治罪條例財產來源不明罪、違反稅捐稽徵法起訴趙正宇。

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