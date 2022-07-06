COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃嘉千12歲女「夏天」長大了！小公主變名模臉圈粉無數

▲夏天（左）今年12歲了，跟爸爸夏克立身高只差一顆頭。（圖／夏克立IG）
▲夏天（左）今年12歲了，跟爸爸夏克立身高只差一顆頭。（圖／夏克立IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-06 09:26:19

女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立，驚爆16年婚姻亮紅燈，暑假過後將對簿公堂，在演藝圈投下震撼彈，外界也關注的是兩人的12歲混血女兒「夏天」，曾經到中國參與綜藝節目《爸爸去哪兒》第三季，如今長得亭亭玉立，暴風式成長的亮麗外型讓人吃驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲夏克立去年仍曬出與黃嘉千、女兒的合照。（圖／夏克立臉書）
▲夏克立去年仍曬出與黃嘉千、女兒的合照。（圖／夏克立臉書）
黃嘉千2005年拍攝電視劇《艾曼紐要怎樣》，認識了客串演員夏克立，兩人因戲生情，當年就返回加拿大魁北克拜見父母，戀情發展迅速， 黃嘉千認為對方很溫柔體貼、又有生意頭腦，是個合適的對象，隔年即閃婚，夏克立當時多次上《康熙來了》，浮誇系表現頗有觀眾緣。

夏克立2015年帶著6歲女兒「夏天」參加陸綜《爸爸去哪兒》第三季，可愛臉蛋宛如小公主的她，與爸爸親密無間的表現，立刻圈粉無數，拍了一些廣告，但夏克立並未讓女兒踏入演藝圈發展，專心課業發展，他經常在社群平台分享女兒的成長，越來越漂亮的夏天，甜美笑容依舊，身高暴風式抽高，只差父親一顆頭。 

▲夏天因《爸爸去哪兒》暴紅，曾與成龍同台演出。（圖／夏克立IG）
▲夏天因《爸爸去哪兒》暴紅，曾與成龍同台演出。（圖／夏克立IG）
▲夏天個性搞怪頑皮，萬聖節打扮相當逗趣。（圖／夏克立IG）
▲夏天個性搞怪頑皮，萬聖節打扮相當逗趣。（圖／夏克立IG）
夏天外型甜美，個性卻是俏皮搞笑，從夏克立照片裡看得出來，女兒喜歡划船，熱愛戶外水上活動，對藝術設計有概念、未來想朝這方面發展，身為「女兒奴」的夏克立，曾抱怨近年肺炎疫情，讓他滯留在加拿大，無法返台見女兒，感覺非常心痛，如今社群平台裡都是女兒的倩影，反而不見老婆黃嘉千。

黃嘉千爆婚變疑雲？疫情分隔兩地　與夏克立16年婚姻告急

壯壯側身洩肉感翹臀！尺度近走光邊緣　粉絲跪求岳父放行

趙小僑曬2800克漂亮女兒　寶寶啼哭「爸媽全噴淚」

長腿梓梓女友力滿分！穿真理褲打掃房間　網讚：太婆了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀