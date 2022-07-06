黃嘉千12歲女「夏天」長大了！小公主變名模臉圈粉無數
女星黃嘉千與加拿大籍老公夏克立，驚爆16年婚姻亮紅燈，暑假過後將對簿公堂，在演藝圈投下震撼彈，外界也關注的是兩人的12歲混血女兒「夏天」，曾經到中國參與綜藝節目《爸爸去哪兒》第三季，如今長得亭亭玉立，暴風式成長的亮麗外型讓人吃驚。
黃嘉千2005年拍攝電視劇《艾曼紐要怎樣》，認識了客串演員夏克立，兩人因戲生情，當年就返回加拿大魁北克拜見父母，戀情發展迅速， 黃嘉千認為對方很溫柔體貼、又有生意頭腦，是個合適的對象，隔年即閃婚，夏克立當時多次上《康熙來了》，浮誇系表現頗有觀眾緣。
夏克立2015年帶著6歲女兒「夏天」參加陸綜《爸爸去哪兒》第三季，可愛臉蛋宛如小公主的她，與爸爸親密無間的表現，立刻圈粉無數，拍了一些廣告，但夏克立並未讓女兒踏入演藝圈發展，專心課業發展，他經常在社群平台分享女兒的成長，越來越漂亮的夏天，甜美笑容依舊，身高暴風式抽高，只差父親一顆頭。
夏天外型甜美，個性卻是俏皮搞笑，從夏克立照片裡看得出來，女兒喜歡划船，熱愛戶外水上活動，對藝術設計有概念、未來想朝這方面發展，身為「女兒奴」的夏克立，曾抱怨近年肺炎疫情，讓他滯留在加拿大，無法返台見女兒，感覺非常心痛，如今社群平台裡都是女兒的倩影，反而不見老婆黃嘉千。