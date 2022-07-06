美元指數衝破106關卡　新台幣早盤貶破29.8元

在市場對能源危機加劇經濟衰退的擔憂之下，美元指數升破106關卡，歐元兌美元貶至近20年新低，亞洲主要貨幣韓元也出現急貶，新台幣兌美元今（6）日一開盤同樣貶破29.8元，一度來到29.83元、貶值6.5分，目前在29.82元震盪。
美國國慶日假期結束後，投資人重返市場，並在經濟衰退的擔憂及對通膨過高的擔憂之間搖擺不定，美股道瓊早盤一度大跌逾600點，2年期和10年期美債殖利率出現倒掛，紐約原油價格跌破每桶100美元關卡，能源股重創，但在科技股力挽狂瀾下，那斯達克指數終上揚194.40點，漲了1.75%，道瓊跌幅也有收斂，終場下跌129.44點，跌幅0.42%。亞股包括韓股、日股今日早盤也跌，台股盤中也跌逾百點。
國際匯市部分，由於經濟衰退疑慮罩頂，美元指數在全球避險買盤支撐下衝破106關卡，創下2002年12月最高價位，其中歐元兌美元盤中曾重貶1.2%，來到1.0298，觸及20年最低價位，而亞洲主要貨幣韓元今日早盤也重貶，目前來到1305.80韓元兌1美元，新台幣兌美元一開盤也貶破29.8元，日圓則在135.53兌1美元震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以29.81元、貶值4.5分開出，在韓元走弱及台股開跌下，新台幣兌美元也進一步下探29.83元、貶值6.5分，不過，由於美國聯準即將公開6月會議紀要，加上6月非農就業數據也將在周五公布，市場仍偏向觀望，新台幣貶幅未進一步擴大，目前在29.82元震盪。