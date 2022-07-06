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若陳時中出戰必全力輔選！林佳龍曝爭戰北市原因

▲林佳龍表示，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財。（圖／記者黃宣尹攝）
▲林佳龍表示，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-06 09:59:29

民進黨至今未拍板台北市長候選人，無任所大使林佳龍持續提出政見、積極備戰。林佳龍今（6）日更透過臉書表示，，這次的台北市長選舉，許多人期待衛福部長陳時中披上戰袍為民進黨出征，自己也認為陳時中是很好的人才。「我的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性」，假如最後黨中央拍板由陳時中出馬，自己會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財。

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林佳龍表示，自從他公開表示正在為台北市長選舉做準備後，陸續聽到了很多評論的聲音，甚至有批判這樣的表態。但他說，其實民進黨是一個以民主為核心價值骨幹的政黨，此次民進黨的六都市長提名改採全徵召機制，雖然有別以往的初選辦法，但也有制度來產生最後的提名人選。民主時代，百家爭鳴是常態，他一直相信台灣能成為亞洲民主國家的典範，正是因為台灣人願意在劣勢的環境中，爭取看似不可能的機會。

林佳龍說，一位奧運選手必須經過4年的準備，才能上場與其他選手一較高下，上場之前還要先過資格賽。大家不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利。奧運精神可貴之處，就在於鍛鍊準備、超越極限、全力以赴、接受結果，然後尊敬你的對手。「民主選舉，也是如此」。

林佳龍說，這次的台北市長選舉，許多人期待陳時中披上戰袍為民進黨出征，自己也認為陳時中是很好的人才。「我的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性」。

林佳龍強調，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財，希望自己的政策研究能幫助到台北市民。

林佳龍也說，捐出自己的政策研究他在12年前就做過一次了。2010年時，雖然當時的自己已經為參選台中市長蹲點準備5年了，但當黨中央決定改由時任民進黨秘書長蘇嘉全上陣時，自己便立刻將準備5年的台中政策全部獻給蘇嘉全，並擔任蘇的競選總幹事，全力輔選。

林佳龍說，秉持著這始終如一的精神，這次民進黨一旦決定由陳時中上陣，自己也必定會全力支持，團結爭取勝選。

林佳龍說，請各位關心徵召提名的朋友可以放心，自己一直是有運動家精神的人，也相信「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」。衷心希望台灣的民主價值能高於黨派和個人利益，唯有如此，民主才會如奧運般，充滿感動的力量。

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