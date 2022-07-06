若陳時中出戰必全力輔選！林佳龍曝爭戰北市原因

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林佳龍說，一位奧運選手必須經過4年的準備，才能上場與其他選手一較高下，上場之前還要先過資格賽。大家不會因為不看好一個選手，而說服他放棄參賽的權利。奧運精神可貴之處，就在於鍛鍊準備、超越極限、全力以赴、接受結果，然後尊敬你的對手。「民主選舉，也是如此」。
林佳龍說，這次的台北市長選舉，許多人期待陳時中披上戰袍為民進黨出征，自己也認為陳時中是很好的人才。「我的表態並非是要撕裂民進黨，而是想為黨和台北市民增加一個可能性」。
林佳龍強調，最後假如選對會跟黨中央評估，決定由陳時中或其他人選出馬，他也會悉心戮力支持，並將研究好的首都願景，交予黨中央，做為公共財，希望自己的政策研究能幫助到台北市民。
林佳龍也說，捐出自己的政策研究他在12年前就做過一次了。2010年時，雖然當時的自己已經為參選台中市長蹲點準備5年了，但當黨中央決定改由時任民進黨秘書長蘇嘉全上陣時，自己便立刻將準備5年的台中政策全部獻給蘇嘉全，並擔任蘇的競選總幹事，全力輔選。
林佳龍說，秉持著這始終如一的精神，這次民進黨一旦決定由陳時中上陣，自己也必定會全力支持，團結爭取勝選。
林佳龍說，請各位關心徵召提名的朋友可以放心，自己一直是有運動家精神的人，也相信「競爭是為了更好的民主，團結是為了更好的台灣」。衷心希望台灣的民主價值能高於黨派和個人利益，唯有如此，民主才會如奧運般，充滿感動的力量。