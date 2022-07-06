黃嘉千 / 結婚不能只想到自己，永遠看到都是自己的付出

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有許多人都對伴侶有很多的抱怨，整天埋怨對方：「為什麼你不能多做一點家事，多帶一下孩子，難道我就沒有工作要忙嗎？我這麼累，回來還要繼續陪孩子，你就不能多體諒我一些嗎？」其實，根本不需要講這些話，因為這些事情都是你應該做的，這是你自己的孩子。既然都做了，何必再生悶氣讓自己不開心，也讓家人不開心呢？因為陪伴孩子是我們理所當然該做的，工作賺錢也是理所當然，所以又有什麼值得抱怨的呢？看到對方回家，我們應該溫柔地問一句：「怎麼樣，今天累不累？你為這個家付出這麼多，謝謝。」而不是看到另一半躺在沙發上不跟孩子玩，就氣得要死。
我曾經回到家也這樣懶懶的什麼也不想理，夏克立也會生氣。然後換成他忙碌一天回來的時候，我就在心裡面說：「好了，我還你了。」那時候我們兩個人會互相計較：「你還不是一樣，有什麼資格說我？」當時似乎理直氣壯，但是這對維護家庭關係有什麼幫助呢？不僅沒有任何幫助，還會破壞它。「家」不能被破壞，尤其是有了孩子，我們更不能任性地破壞它。很多夫妻雖然感情不好，但會因為孩子而選擇不離婚，他們是在忍耐。從此刻起，一定要放下「忍耐」，並重新開始愛你的老公或老婆，這樣才能讓孩子看到你們之間的愛，孩子才會懂得如何去愛。
不妨回想一下，當初是怎麼愛上他（她）的，為什麼決定嫁給他或者娶她，你一定愛他（她）原來那個樣子，雖然人都會變，可是他（她）的本質一定還在，你只需要換個方式溝通。誰也不要試圖去改變對方，首先要改變的應該是自己。在你改變的時候，絕對不要說：「我為了你改變這麼多，你為什麼還要這樣對我？」因為對於你的付出、你的改變，對方一定會感受得到。我以前總覺得委屈，心想：「我為了你改變這麼多，你居然還要罵我、還要嫌我？」不明白到底問題出在哪，明明是在學習順從對方，為什麼還是一肚子委屈？
後來我轉換了一下心態就想通了，我做這些事情不是為了討好他，而是因為我愛他，知道這麼做會讓他開心。付出的時候如果心裡面沒有愛，一旦沒有達到我們所期望的結果，難免會心生怨恨。而如果心裡有愛，就不會怨恨，對方只要開心就好。看到他開心，我也會開心，就這麼簡單。煩惱與歡喜，都在我們的一念之間。你的心態是什麼樣的，所看到的世界就是什麼樣的。千萬不要覺得做這些事是受委屈，如果把立足點放在委屈上，那就不要繼續做了，因為遲早會爆發。
為什麼很多夫妻會走向決裂呢？因為他們永遠只想到自己，永遠看到的都是自己如何付出，我為什麼要遷就你？為什麼要做這些？為什麼不是你做？永遠在計較誰做得多、誰做得少。不用否認，這就是自私。有很多人計較得太多，漸漸就愛不下去了，看不到對方一個優點，眼裡全部都是他的缺點，這樣感情也就走到了盡頭。
其實婚姻和戀愛有許多不同，婚姻尤其需要經營，需要用心。夫妻之間需要建立一個雙方都感覺非常舒服的相處模式，剛開始可能會有一段磨合期，需要花一點時間溝通、約定一些規則、不間斷地出去旅行以保有二人世界等，這樣既可以讓夫妻關係保鮮，又對家庭非常有益處。如果家庭關係比較緊張的話，這個家庭的孩子也就比較容易焦慮、焦躁，非常羞澀內向。而家庭關係比較和睦、溫馨的孩子，會很開朗，很善於與他人相處，各個方面都會發展的比較好。
所以身為父母，我們要懂得原諒自己的伴侶，要懂得適時修復關係，這是最棒的一件事情，因為一個家庭的核心就是父母。在這一點上，我和夏克立一直都在學習。相比起來，我需要學習的東西更多一些，我希望透過這本書可以跟大家分享我的學習體驗。因為我跟你們並沒有什麼不同，我也是第一次做母親，希望能跟大家一起成長，和我們的孩子一起成長。
演藝圈是個忙得滿天飛的圈子，我和朋友們常常互開玩笑說：「你回到家你家小孩要叫你叔叔了吧，多久沒回家了？而且你回去也認不出你的小孩了吧？」這是最悲哀的，而且真的在發生。雖然被笑的人當時也覺得好笑，但只要回頭一想，就不禁悲從中來。這時候就會很想給予孩子一些補償，就會用彌補的心去養育、陪伴孩子，給孩子買最好、最貴的玩具，給孩子很多很多零用錢，結果往往更慘，因為你難免會心生怨氣：「我對你這麼好，為什麼還要跟我唱反調？」因為孩子並不懂得錢的價值，他們不要錢，只要父母的用心陪伴。
賺錢重不重要？給孩子更好的物質生活重不重要？很重要，可是大人眼裡的財富、地位，在孩子眼裡一文不值。我們不要覺得自己在外面工作賺了錢，全部都拿來養育他就算完成了自己的義務，父母與孩子之間絕不僅僅是金錢的關係。不要認為給孩子衣食無憂的生活保障就是對孩子好，更重要的是與孩子間的心靈交流。孩子最渴望的是與父母分享他的一切，而當父母的，卻往往忽略了孩子的內心需求。長此以往，孩子的情緒找不到發洩和化解的管道，累積到一定程度可能就會爆發，變成一種反抗情緒，給孩子和家庭帶來傷害。所以，給予孩子足夠的關注、尊重和時間，才是孩子最想要的愛。
面對孩子的不配合、不理解，我們常會說：「你現在還不懂，長大以後就會知道我對你怎麼樣，我去外面辛苦工作還不都是為了你！」真是如此嗎？別再拿孩子當藉口了，你只是不懂得平衡家庭與工作的關係而已。有很多父母，包括我，在外奔波一天累成狗，晚上回到家完全不想講話，也希望孩子不要來打擾。可是孩子並不知道你的心情，他一天沒看到你了，滿心期待地等著你回來，有好多、好多事情想要與你分享。
所以，從此刻起，我們要逼自己做一件事情，就是走到他旁邊親他，陪他聊天或講個故事給他聽，哪怕只有半個小時也好，一定要讓孩子睡前有一段純粹的親子時光。這是親子關係中非常重要的部分。凡是與孩子相處得好的父母，幾乎都是因為他們肯花時間陪伴孩子，比如玩遊戲、畫畫、做家事、聊天、探索大自然等。只有透過與孩子的親密接觸，才能瞭解孩子在不同年齡階段的各種心理需求。陪伴是最好的家庭教育，所以父母之中一定要有一方懂得犧牲，或者輪流犧牲，帶給孩子高品質的陪伴。我跟夏克立就是輪流犧牲的，如果一直只有一人犧牲，家庭關係也不會平衡。
如果家庭裡是一人主內、一人主外，那主外的人，不時也要放棄工作應酬，暫時放下自己的事情，回來看看這個家，用心去感受一下孩子的內心。如果回家的時候，孩子跟你說「叔叔好」或是「阿姨好」，你作何感想？面對生活，我們心裡要有輕重之別，一定要願意放棄一些，才會有所得。夏克立就是個願意放棄的人，我雖然還不能完全做到，但是也在嘗試著去做。
直到現在我才終於知道，在我心裡夏天比什麼都重要，我終於敢放棄了，你們敢嗎？
本文出自《因為愛，陪妳做公主》野人文化出版
刊登於2016.11.20 《姊妹淘》， 2022.07.06更新