親孩被抱走無音訊！廣西超生孩被「社會調劑」　挨批拐賣

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告知書稱，全州縣信訪局於6月28日將唐月英、鄧振生向廣西信訪局反映「要求追究高某某等人涉嫌拐賣兒童一案，要求公安機關立案偵查」的信訪事項轉交全州縣衛生健康局辦理。並指出這對夫婦被抱走的孩子屬於超生第七孩，當年由全縣統一抱走進行「社會調劑」，「不存在拐賣兒童的行為」。告知書還寫道「被全縣統一進行社會調劑的超生孩子去向，沒留存任何紀錄」，對於信訪事項不予處理。
告知書還稱，根據 20 世紀 90 年代全區計畫生育工作嚴峻形勢，嚴格執行「控制人口數量，提高人口素質」的政策，對違反計劃生育法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」，是縣委、縣政府根據當時區、市計劃生育工作會議部署要求和全縣嚴峻的計劃生育工作形勢需要作出的決定。
這份由全州縣衛健委在2022年7月1日落款的告知書，引起網友關注和憤怒，有人批評當局將孩子當成商品，「把人口販子行為合法化」，也有人質疑遭到社會調劑的超生孩子去向沒有留存任何紀錄，是為「永絕後患」還是為「省事」。
根據中媒《華商報》報導，今年69歲的唐月英和鄧振生育有4男3女，失蹤的老么出生於1989年，如果還活著，今年應該33歲。唐月英表示，1990年8月25日那天，她帶著15歲的女兒和1歲左右的老么住在全州縣城一家旅館裡，突然有3女2男前來從她手中搶走了1歲的老幺。
在事件爆發之後，廣西桂林市委市政府回應稱，根據初步調查情況，責成全州縣隊漠視群眾訴求、行政不作為的縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。而桂林市衛健委人口家庭科的鄧科長表示，1980年代證實曾有過「社會調劑」這個政策，但因為年代久遠，現在正在查閱檔案找具體政策內容。全州縣公安局則稱已經立案調查。
不過中國律師吳有水表示，計劃生育法先後修改多次，但從來沒有規定可以將「超生」孩子進行「社會調劑」，計生部門如果強行抱走小孩，涉嫌違反刑法的綁架罪。不過吳有水同時指出，「社會調劑」是否涉嫌拐賣，還要了解孩子被抱走之後的情節，是否有金錢交易等行為。
事實上，中國過去也曾傳出類似案例。2014年中國青年報報導「被『調劑』了23年的人生」，和2011年財新雜誌的「邵氏『棄兒』」，分別揭露了四川達州和湖南邵陽強行抱走超生嬰兒的事件。
中國為了控制人口增長，從1970年代末期1980年代初期開始實施嚴厲的「一胎化」計劃生育政策，並將此作為一項基本國策，長期僅允許一般家庭生育一名子女。但執行過程為人詬病，曾傳出有大量強制墮胎、殺死女嬰的殘忍情況。在某些農村地區甚至強迫婦女引產，對身心造成嚴重創傷。中國直到2015年才有限度放寬，允許已婚夫婦生兩個孩子。為了減緩高齡化人口帶來的社會和經濟發展壓力，2021年8月又再度放寬，可以生「三孩」。