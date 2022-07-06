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大學分科測驗倒數！網友超狂祈福秘訣掀熱議

▲網友分享自創供品塔，祈求分數多多、考運多多、包中及高分。（圖／翻攝自網路）
▲網友分享自創供品塔，祈求分數多多、考運多多、包中及高分。（圖／翻攝自網路）

生活中心/綜合報導

2022-07-06 15:00:00

今（2022）年大學分科測驗進入最後倒數，是本屆考生要抓緊的最後一個升學機會。許多考生面臨最後衝刺階段，不僅努力盡人事，就連考前祈福也都極具創意。日前有網友分享，家中考生認真準備祈福供品，結合各種物品取諧音，同時祈求分數多多、考運多多、包中及高分等祝福，掀起網友熱烈討論。

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認真魔人弟弟超狂「供品塔」拜文昌！親姊PO網求集氣

一名網友在論壇PO文指出，自己的弟弟做事十分認真，不僅讀書考試都拚盡全力，更費盡心思準備供品，為了向文昌表達誠意，特別準備了統一多多、粽子、蛋糕組成供品塔，分別代表分數多多、考運多多、包中及高分等諧音寓意，讓原PO佩服地表示「連拜拜都能這麼認真。」該文一出立即吸引許多網友集氣贊聲，更表示可以獲得3倍的保佑。

▲有網友擔心買錯顏色影響分數多多祈福效果，因此上網急詢。（圖／翻攝自網路）
▲有網友擔心買錯顏色影響分數多多祈福效果，因此上網急詢。（圖／翻攝自網路）
分數多多祈福熱潮不減！自國中會考延續至分科考試

不只考生使出全力祈福，今（2022）年4月也有護專老師親手為學生手折狀元帽製作分數多多祈福，就連5月國中會考前，也有許多父母分享為孩子準備數頂狀元帽，引起網友討論。使用分數多多祈福熱潮持續擴大，更有網友上網急問，「無法購買到紅色包裝是否有影響。」

對此有網友表示紅色比較旺，也有補習班老師甚至會考前搬一箱幫考生祈福。但多數網友則是正面回覆心誠則靈、心意到就好，可見使用多多祈福已漸漸成為一種社會現象。

▲網友熱情表示只是取其諧音分數多多，心誠則靈、心意到就好。（圖／翻攝自網路）
▲網友熱情表示只是取其諧音分數多多，心誠則靈、心意到就好。（圖／翻攝自網路）
為了考前能心情平穩，維持平常心好好表現，考生與家長無不發揮創意祈福。有鑑這股全民熱潮，統一多多於分科測驗前特別推出限量的狀元帽祈福貼紙，讓考生們都能在辛苦讀書衝刺之餘，能夠藉由可愛狀元帽的多多放鬆心情，也能祈求自己考試能分數多多、考運多多！

▲統一多多特地於分科測驗前推出限量狀元帽祈福貼紙，為考生祈福分數多多。（圖／品牌提供）
▲統一多多特地於分科測驗前推出限量狀元帽祈福貼紙，為考生祈福分數多多。（圖／品牌提供）

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