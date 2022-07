歐巴天王樂壇火拼　黑化J-hope對決SJ利特黃衫女神

7 月將令 k-pop 的粉絲充滿期待,除了有眾多的歌手團體回歸外,連 6 月宣布休團的 BTS 的成員 J-hope 也宣布 7 月將發行個人的第一張 solo 專輯,將摃上睽違一年半的另一個天團 Super Junior 。

BTS 在 6 月發行出道 9 週年的新專輯 <proof> 後宣布休團,不過沒有讓粉絲們等太久 J-hope 就馬上公告將以個人的首張專輯《 Jack In The Box 》在 7/15 號發行,這次 J-hope 在公開的先行曲 More 造型大膽嘗試與以往不同的黑化的風格讓粉絲相當驚豔。

BTS成員J-hpoe在新歌MV中展現黑化\新風格(圖擷取自HYBE LABLES官方YOUTUBE)

同樣是韓流帝王的 Super Junior 在發行上一張正規專輯一年半後,也宣布 7/12 將以第 11 張正規專輯《 The Road : Keep on Going 》回歸樂壇,在先行曲 Don ’ t wait 的 MV 中隊長利特一席黃色洋裝加上華麗的轉身已讓 elf 非常驚喜,也更令人期待主打歌會帶來的震撼。

▲Super Junior的新曲 Don't Wait中隊長利特穿著黃色洋裝亮相(圖擷取自SMTOWN官方YouTube)