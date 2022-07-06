歐巴天王樂壇火拼 黑化J-hope對決SJ利特黃衫女神
7月將令k-pop的粉絲充滿期待，除了有眾多的歌手團體回歸外，連6月宣布休團的BTS的成員J-hope也宣布7月將發行個人的第一張solo專輯，將摃上睽違一年半的另一個天團Super Junior。
BTS在6月發行出道9週年的新專輯<proof>後宣布休團，不過沒有讓粉絲們等太久J-hope 就馬上公告將以個人的首張專輯《Jack In The Box》在7/15號發行，這次J-hope在公開的先行曲More造型大膽嘗試與以往不同的黑化的風格讓粉絲相當驚豔。
同樣是韓流帝王的Super Junior在發行上一張正規專輯一年半後，也宣布7/12將以第11張正規專輯《The Road : Keep on Going》回歸樂壇，在先行曲Don’t wait 的MV中隊長利特一席黃色洋裝加上華麗的轉身已讓elf 非常驚喜，也更令人期待主打歌會帶來的震撼。
除了J-hope和Super Junior，從六月底開始到整個七月的韓團回歸可說是非常精彩，有夏日男團Winner、新人女團Lapillus、Twice的娜璉、夏日女王宣美，宇宙少女、aespa、ITZY等等都是這個夏天k-pop粉絲關注的焦點。