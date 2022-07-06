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歐巴天王樂壇火拼　黑化J-hope對決SJ利特黃衫女神

▲J-hope（左圖）Super Junior 7月同時回歸樂壇，利特（右圖）黃衫美女造型令人驚豔。(圖片擷取自BTS、利特IG)
▲J-hope（左圖）Super Junior 7月同時回歸樂壇，利特（右圖）黃衫美女造型令人驚豔。(圖片擷取自BTS、利特IG)

娛樂中心/綜合報導

2022-07-06 15:38:00

7月將令k-pop的粉絲充滿期待，除了有眾多的歌手團體回歸外，連6月宣布休團的BTS的成員J-hope也宣布7月將發行個人的第一張solo專輯，將摃上睽違一年半的另一個天團Super Junior

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BTS6月發行出道9週年的新專輯<proof>後宣布休團，不過沒有讓粉絲們等太久J-hope 就馬上公告將以個人的首張專輯《Jack In The Box》在7/15號發行，這次J-hope在公開的先行曲More造型大膽嘗試與以往不同的黑化的風格讓粉絲相當驚豔。

BTS成員J-hpoe在新歌MV中展現新風格(圖擷取自HYBE LABLES官方YOUTUBE)
BTS成員J-hpoe在新歌MV中展現黑化＼新風格(圖擷取自HYBE LABLES官方YOUTUBE)
同樣是韓流帝王的Super Junior在發行上一張正規專輯一年半後，也宣布7/12將以第11張正規專輯《The Road : Keep on Going》回歸樂壇，在先行曲Dont wait MV中隊長利特一席黃色洋裝加上華麗的轉身已讓elf 非常驚喜，也更令人期待主打歌會帶來的震撼。

▲Super Junior Don't Wait中隊長利特穿著黃色洋裝亮相(圖擷取自SMTOWN官方YOUTUBE)
▲Super Junior的新曲 Don't Wait中隊長利特穿著黃色洋裝亮相(圖擷取自SMTOWN官方YouTube)
除了J-hopeSuper Junior，從六月底開始到整個七月的韓團回歸可說是非常精彩，有夏日男團Winner、新人女團LapillusTwice的娜璉、夏日女王宣美，宇宙少女、aespaITZY等等都是這個夏天k-pop粉絲關注的焦點。

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