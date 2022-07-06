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涉貪被判7年　陳超明喊冤將上訴：司法淪政治鬥爭

▲國民黨立委陳超明涉貪被判刑，陳超明喊冤，捍衛清白將上訴。（圖／資料照片）
▲國民黨立委陳超明涉貪被判刑，陳超明喊冤，捍衛清白將上訴。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-06 10:44:022022-07-06 10:56:06

立委涉貪案今天宣判，台北地院依貪污治罪條例等罪判處現任立法委員蘇震清10年徒刑、廖國棟8年6月徒刑、陳超明7年8月徒刑、前立委徐永明7年4月徒刑。趙正宇6月徒刑，可易科罰金。陳超明透過聲明表示，司法淪為政治鬥爭、打擊異己的工具，司法已不被期待，台灣價值已不見；為捍衛清白，一定上訴到底。

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前太流公司董事長李恆隆涉嫌透過白手套郭克銘等人行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地檢署於民國109年9月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴蘇震清等人。

陳超明表示，合法申報的政治獻金竟被認定是貪汙所得，本案所有的政治獻金過程均依法申報、依法公開，庭訊中檢察官承認本案並無貪污對價的直接證據，一審法院竟可以判他有罪，實在讓人錯愕。

陳超明說，本案明確證據證明他一開始即拒絕召開公聽會，更從未出席或指派他人出席東吳大學的公聽會，本案中他僅僅打了一通不到3分鐘的電話，基於人情請經濟部派員參加東吳大學召開的公聽會而已，一個「未召開、未出席、未發言」的立法委員，竟被冤枉有罪，實難令人折服，本人絕對依法上訴、捍衛清白。

陳超明指出，本案檢調單位監聽十年，由監聽內容即可證明李恆隆、翁華利等人與他完全沒有任何聯絡，他更與這些人從未見過面。卷證中也顯示他完全不清楚梁文一在爭取政治獻金的過程，法院審理中，經濟部從上到下的官員都作證他從未詢問過SOGO百貨爭議案件，遑論他怎可能與李恆隆等人有對價關係。

陳超明強調，法律的法理上與證據上，陳超明無罪，絕對沒有問題。但法律以外，非他所能掌控。欲加之罪，何患無詞。政治影響司法，明顯的是政治迫害，等到民進黨內鬥，為了打擊政敵才拿出來辦，也把無辜的在野黨拖下水，檢調已經成為政黨的打手。他堂堂一個國會議員，都受到如此不平等的遭遇，更何況一般百姓，著實令人對台灣司法失望。

陳超明說，本案沒有直接證據證明他有罪，更何況是合法的、公開的、正式的政治獻金，竟遭有罪判決，那全台灣有收受政治獻金的立委是否皆應有罪？更何況有行政權的，選舉出身有政治獻金的行政首長更應有罪？難道現在政府鼓勵：明的不行，就暗的來？審判者與執法者，大家摸摸良心，你們良心何在？

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