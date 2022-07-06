搬家撞到手竟變腫瘤？挫傷照護「3招」要學 免終身傷害
日常生活中大大小小挫傷很難避免，但一名45歲婦人2年前搬家的時候，右前臂不小心撞傷瘀青腫脹，剛開始不以為意，但消腫後發現皮膚下殘留了一個小顆粒，平常還沒事，但只要一碰到就像觸電般疼痛，而且越長越大，疼痛感也越來越強，就醫才發現已經惡化成神經瘤，經過手術開刀才恢復正常。收治病例的書田診所整形美容科主任黃季怡提醒，挫傷有時候會造成皮下組織傷害，縱使表皮沒有傷口，但因血流受到影響，導致組織增生而形成腫瘤，有可能影響到患者的日常生活，提醒民眾遭遇挫傷時一定要顧好傷口，如果殘留腫塊出現變大、麻木等情形，就得趕緊就醫，以免造成永久性的傷害。
黃季怡指出，挫傷是指軟組織受到鈍力撞擊造皮下組織的傷害，在身體任何部位都可能發生，當下可能立刻瘀青、腫脹，許多人當下不以為意，但有時撞擊力道太大，造成肉眼看不見的傷口也很大，就可能產生組織增生，例如纖維組織、脂肪組織、血管、骨頭甚至神經增生，「簡單來說，有點像是皮下留著一道疤痕一樣。」
如果挫傷傷口處理不好，組織增生就可能慢慢演變成脂肪瘤、纖維瘤、血管瘤、骨瘤等情形，一旦壓迫到神經則成為神經瘤，這種腫瘤雖然絕大多數都是良性，但有時候長在身體經常活動的部位或關節上，就可能造成患者生活上的不方便。黃季怡提醒，如果挫傷後恢復過程發現有新的腫塊，或是患部變得無法活動、周邊有麻木或冰冷的現象，可能就是組織增生引發的腫瘤作祟，最好盡快就醫檢查。此外，如果身上出現腫塊且邊界不明顯，或有位置轉移、家族有惡性疾病史，也切勿輕忽。
至於挫傷該怎麼處理？黃季怡提醒，如果外觀沒有明顯傷口，最好把患部抬高、急性期的48到72小時應該持續冰敷，2天之後再改為局部熱敷與按摩伸展，配合補充充足的營養，可以加速組織修復。萬一有表皮的傷口則要注意感染，傷口若太深澤需要縫合，減少發炎反應並加速傷口癒合，才能降低疤痕、蟹形腫生成的機會。