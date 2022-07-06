PLG／FORMOSA SEXY開始徵選！隊長梓梓被嗆「跩什麼」

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球季一結束，我就受到非常多女孩的私訊，還有人寄正式信到我的信箱，寫「晴梓隊長，我的夢想是成為職籃啦啦隊，不曉得Formosa Sexy還會辦徵選嗎？」
因為太多訊息了真的回不完，也在公司討論後這次有了新的徵選企劃！
沒錯 Formosa Sexy 年度徵選 正式開始報名，在我的限動有報名網址，報名表收到7/17，徵選日期是8/7，特此通知。
去年我是以藝人、舞蹈老師的身分擔任評審，今年我是以FS隊長的角色擔任評審，我在限動有提到「舞蹈絕對是最重要的，如果你沒有辦法把舞蹈練好，請不要來徵選。」
結果被一個女生回覆問「跩什麼？」
徵選會上競爭者這麼多，如果你平常根本沒有準備好，其實丟臉的是你自己，除了浪費我們的時間，更浪費妳自己的時間。
當舞蹈老師開始，上過我的課都知道，我一直都不是很在意你跳的多厲害，舞蹈程度每個人天生的狀況不一樣，你至少要背熟、聽進去別人的話、把表演的態度拿出來。
去年徵選，我問很多來徵選的女孩，你平常有在練舞或上課嗎？
大概有一半的女孩回我「我希望能夠進啦啦隊去學習」
親愛的，我們是一個完整的舞台，拿經驗分享給大家、從舞蹈到服裝、應援毫不保留的給我的隊員們，為什麼我要給一個沒有準備好的人？
舞台是留給準備好的人，不是讓你來練習的。
每個女孩都很團結努力，我也太清楚不努力、不認真的人會帶給團隊的麻煩和困擾，我對團員們都很好，所以更希望每個進來的人，都能夠做足準備、無論是準備表演還是心態上。
FORMOSA SEXY是一個很特別的女團，我們不是甜膩肉麻假姐妹，是一個真正有向心力要一起努力、而且一起磨合過來的團隊，希望真的想跟我們一起在球場上努力的女孩們加入，開頭說到嚴格，進來我們肯定帶你飛。
報名請看限動，有表演、徵選問題也可以問我，我會不吝嗇的回覆的。
FORMOSA SEXY以性感表演，還有精湛的舞技，讓不少球迷瘋狂，也是PLG最佳年度啦啦隊。