鳳梨外銷難達標？陳吉仲：至少產地價保證照顧農民

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今陳吉仲出席「全國績優休閒農業區頒獎典禮」，會前受訪時提到，農產品大概有6成是直接給消費者，4成加工，以鳳梨來說，除了外銷鮮果，在所有的消費者行為中，尤其是日本跟國內已經大幅度改變，一般的消費者不太可能購買一整顆的鳳梨直接回家處理，而是直接在產地做好截切工作，更重要的是截切可以搭配未來的低溫冷凍，用食品方式出口。
陳吉仲透露，日本最大通路商的國際處長現在就在台灣產地，跟台灣在地媒合截切的技術與處理，「所以我們非常有信心的，可以讓鳳梨再大幅度透過冷鏈跟加工技術的進步，到日本跟其他的全球市場」。
陳吉仲指出，台灣一年大概有40萬公噸的鳳梨生產，有些是直接走內外銷，但其中有些是整顆的生鮮鮮果，有些是截切，甚至更多是加工成鳳梨汁、鳳梨乾等，所以只要這些工作做好，可以讓鳳梨產地價格維持在更好的水準，像日本消費者會買一片鳳梨食用，不會買一整顆，全聯也是推出切片鳳梨讓消費者選購，這都符合消費者行為改變後的基本技術加工與冷鏈調整。
「目標是我們自己給自己訂的要求」，陳吉仲強調去年台灣外銷至日本鳳梨有1萬7000公噸，今年已經超過1萬8000公噸，到7月初為止，台灣已經外銷2萬多公噸到中國以外的市場，比去年還增加7%或8%的成長，「更重要的是，我們讓產地的價格每公斤在今年是維持24塊，比去年的22塊還高」，也比前年、大前年有銷售至中國市場時，產地價每公斤20元還更高，「所以重點是我們所有這些措施，可以來保障農民的收入」也希望目標達成比率越高越好，但至少產地價保證一定照顧到農民。
至於外銷至新加坡的鳳梨銷量下滑，陳吉仲認為，中國去年禁止台灣鳳梨輸入，有些業者在處理冷鏈過程回溫，導致少數鳳梨出現黑芯，立即調整冷鏈技術後，黑芯鳳梨已經逐漸減少，現在農委會會全力把所有生產、分級、冷鏈、包裝、用藥、薰蒸等所有流程，以及維持產地價格等才能外銷、外銷要有地板價等，會再次精進，確保每年有40萬公噸的鳳梨，價格可以維持農民滿意的水準，讓所有消費者吃到高品質鳳梨。