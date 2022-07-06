噴鼻血！Ｍelody罕曬泳裝照 開衩直逼「神秘地帶」

43 歲的時尚媽咪Melody（ 殷 悅 ）與老公結婚16年，婚後育有2名女兒，她也時常在社群媒體上 與粉絲 分享生活美照。日前在美國與家人度假的Ｍelody，也罕見在IG曬出泳裝照，只見開衩直逼「神秘地帶」，將她的好身材展露無遺，掀起網友暴動，更引來林心如留言稱讚。

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因在「終極一班」飾演活潑、身材火辣的田欣老師，讓Ｍelody知名度大開，也成為她經典代表作之一，而口條好、大方不做作的她，時常製造許多「笑」果，也讓她成為談話性節目中的常客，更在2020年和沈玉琳搭擋主持《11點熱吵店》，深受粉絲喜愛。

▲Melody大方、不做作的性個，深受粉絲喜愛。（圖／Melody IG）

Ｍelody的凍齡好狀態也羨煞眾人，平常穿衣保守的她，5日在社群媒體上難得曬出泳裝照，只見她戴著一副太陽眼鏡，穿著亮橘色連身泳裝，襯托出火辣身材曲線，而泳裝下半身的高開衩設計，一路開至腿根「直逼神秘地帶」，讓人臉紅心跳。