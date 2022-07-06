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中華快遞扣績效補低薪　工會批王國材：把基層當猴耍

▲中華快遞企業工會今（6）日上午再赴交通部召開記者會，痛批交通部長王國材「把基層當猴耍」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.07.06）
▲中華快遞企業工會今（6）日上午再赴交通部召開記者會，痛批交通部長王國材「把基層當猴耍」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.07.06）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-06 11:43:56

中華快遞企業工會在4日進行首波罷工行動，要求中央調漲基層低薪問題，今（6）日上午再赴交通部召開記者會，痛批交通部長王國材昨（5）日下午與中華快遞董事長黃振忠、中華郵政副總簡良璘、邱鴻恩召開薪資協商，但不僅沒有明確調薪數字，還表示，沒有明確調薪數字，工會痛批王國材「把基層當猴耍」

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交通部在5日下午 3 點召開中華快遞薪資協商會議，但工會表示，資方仍未具體回應調薪方案，沒有明確調薪數字、 沒有明確調薪時程。中華快遞工會質問王國材，「砍績效獎金，惡補長年低薪，就是交通部所謂『國營事業不該帶頭低薪』的方案嗎? 請問這就是部長今日下午與、中華郵政總經理江瑞堂開會討論出來的方案嗎?中華快遞公司人 力嚴重不足，基層一人當作兩人用，爭取調薪竟被威脅扣績效獎金，請問我們績效哪裡不好? 」

工會表示，中華快遞年年賺，稅後盈餘 10 年翻三倍，員工的薪資卻始終貼近基本工資，甚至去年基本工資漲幅較高，中華快遞基層員工不調就違法，中華快遞公司僅是讓基層不違法，交通部還拿來說嘴？痛批「實在荒謬」，而去年調整後，今年初發放的績效獎金大幅減少，基層每人減少萬元，甚至有人少高達兩 萬!年所得甚至比沒調還少，昨日勞資協商，工會代表特別強調「實質調薪、不扣績效」，中華快遞公司董事長對此稱，「如果你沒有再賺『更多』（績效獎金）一定變少，意思就是把未來的績效拿來先領」。
                
中華快遞工會強調，依據中華郵政母公司決算報告，轉投資子公司中華快遞公司稅後盈年年成長，近兩年更突破8千萬，上繳母公司的錢，一年比一年多，基層卻是「扣績效，補調薪」，擺明就是高層肥貓坐擁高薪、母公司剝削子公司基層勞工。

工會指出，無法理解何謂績效達標，這些績效目標是否真的合理，還是中華快遞公司的目標，就是壓榨基層，上繳母公司？上繳的錢一分不能少，基本工資調高，就砍基層勞工的獎金？呼籲王國材別把勞工當猴耍，拒絕朝三暮四，請中華快遞公司立即承諾，全員實質調薪五千，績效獎金不變，否則將引發更大的爭議，工會請全體會員注意，協商破裂， 將擇期發起第二波全台總罷工行動。 
      
 

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