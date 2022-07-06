幼兒莫德納疫苗抵台！開打日、接種範圍　5疑問一次解答

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Q1：開放接種的嬰幼兒年齡？
A1：根據衛福部ACIP專家會議上通過決議，6個月至5歲幼兒莫德納，建議經醫師評估後接種，以降低染疫後重症及死亡之風險。
Q2：開放接種的嬰幼兒年齡？
A2：ACIP專家會議經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4-8週以上。接種部位原則是末滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手的上臂三角肌。
Q3：與成人版莫德納疫苗差別在哪？
A3：嬰幼兒莫德納包裝劑型為原本成人的一半劑量，而幼兒接種的劑量為成人的1/4，因此本次進貨採用的半劑量劑型再減半使用，因此今日抵台的45萬劑，可提供90萬名幼兒接種。
Q4：確診過也能再接種嗎？
A4：指揮中心統計建議，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種。
Q5、接種後的副作用？
A5：接種後可能發生常見副作用包含：躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
此外，也要特別注意心肌炎、心包膜炎，指揮中心表示，在接種疫苗28天後，如有出現胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、心跳不規則、運動耐受不良、暈厥、呼吸急促等狀況，很可能是疑似心肌炎或心包膜炎，應儘速就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。