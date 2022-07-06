COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

幼兒莫德納疫苗抵台！開打日、接種範圍　5疑問一次解答

▲45萬劑嬰幼兒莫德納6日上午運抵台灣，最快7/21開打。圖為5歲以上兒童疫苗施打。（資料圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）
▲45萬劑嬰幼兒莫德納6日上午運抵台灣，最快7/21開打。圖為5歲以上兒童疫苗施打。（資料圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.26）

編輯中心／綜合報導

2022-07-06 12:41:31

嬰幼兒莫德納疫苗今（6）日上午抵台，數量約有45萬劑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日表示，待檢驗封緘完成，預估最快在7/21開打，針對嬰幼兒莫德納疫苗相關問題，《NOWnews今日新聞》特地整理相關QA，讓家長們一看就懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由台灣自購的首批莫德納嬰幼兒疫苗，搭乘華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，今日上午8時17分順利運抵桃園機場，在完成通關程序後，已直接運送至指定冷儲物流中心存放。

Q1：開放接種的嬰幼兒年齡？

A1：根據衛福部ACIP專家會議上通過決議，6個月至5歲幼兒莫德納，建議經醫師評估後接種，以降低染疫後重症及死亡之風險。


Q2：開放接種的嬰幼兒年齡？

A2：ACIP專家會議經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4-8週以上。接種部位原則是末滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手的上臂三角肌

▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
Q3：與成人版莫德納疫苗差別在哪？

A3：嬰幼兒莫德納包裝劑型為原本成人的一半劑量，而幼兒接種的劑量為成人的1/4，因此本次進貨採用的半劑量劑型再減半使用，因此今日抵台的45萬劑，可提供90萬名幼兒接種。


Q4：確診過也能再接種嗎？

A4：指揮中心統計建議，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種。


Q5、接種後的副作用？

A5：接種後可能發生常見副作用包含：躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

此外，也要特別注意心肌炎、心包膜炎，指揮中心表示，在接種疫苗28天後，如有出現胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、心跳不規則、運動耐受不良、暈厥、呼吸急促等狀況，很可能是疑似心肌炎或心包膜炎，應儘速就醫。（編輯：林莞茜）

▲兒童接種mRNA應注意心肌炎及心包膜炎（圖／指揮中心）
▲兒童接種mRNA應注意心肌炎及心包膜炎（圖／指揮中心）
▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

幼兒莫德納45萬劑明天抵台！預計最快7/21開放民眾施打

兒童「莫德納」下周到貨！指揮中心：預計7月中下旬開打

未滿5歲幼兒可打莫德納疫苗！ACIP專家會議接種建議看這

食藥署拍板！6月至5歲以下幼兒接種莫德納　2劑間隔28天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀