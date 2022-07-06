提升癌症及時診斷！台大醫學系團隊捕獲癌細胞轉移機制　

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黃韻如團隊利用特殊技術，首次開發出單細胞Hi-C的方法，並藉此觀察癌細胞的異質性，單就分析第2號或第10號染色體的立體結構變化，就足以初步預測是否具有易轉移特性的癌細胞，判斷腫瘤是否容易產生遠端轉移。
透過Hi-C觀察，黃韻如團隊發現，當癌細胞準備轉移時，會產生上皮-間質細胞轉型(epithelial-mesenchymal transition, EMT)，從排列緊密、不易移動的「上皮型」細胞轉化成間質型癌細胞，細胞的排列會轉為鬆散且利於細胞爬行。
過程中，「純上皮」細胞會先降低上皮型基因表現，形成稍不緊密「類上皮」細胞；再進一步便促進間質基因表現，細胞轉而形成爬行能力較強的「類間質」細胞，藉此逐步提升細胞侵襲周邊組織的能力，達到癌症轉移的目的。過去認為此轉化是某時間點直接發生，但其實是利用截然不同的調控規則及機轉來改變染色體所達成的。
黃韻如表示，研究觀察到，較無轉移能力的「純上皮」癌細胞，會關閉上皮基因表現，再針對局部區塊拉封鎖線，關起上皮分化的門，但不改變基因體大環境結構，接著再進一步開啟間質基因表現，將整個基因體結構舒展，讓諾大的DNA更容易遇見彼此，打開互動的窗，最終成為具高侵襲及轉移能力的「純間質」癌細胞。
台大指出，此重大發現不僅成功開創一條新途徑來破譯EMT調控背後的複雜性，更提供未來從基因結構預測腫瘤發展的新方向，進而提升癌症及時的診斷與治療效率。