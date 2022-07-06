COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

提升癌症及時診斷！台大醫學系團隊捕獲癌細胞轉移機制　

▲台灣大學醫學系教授黃韻如與團隊鑽研5年，發現基因體在癌細胞潛移過程中的多元機制，成果登上國際期刊《基因體生物學》。（圖／台大提供）
▲台灣大學醫學系教授黃韻如與團隊鑽研5年，發現基因體在癌細胞潛移過程中的多元機制，成果登上國際期刊《基因體生物學》。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-06 13:00:43

癌細胞的轉移是現今癌症治療最具挑戰性的課題，提早預測可對患者更精準及時治療。台灣大學醫學系教授黃韻如與團隊歷時5年研究，突破傳統單一判斷，從基因體結構出發，利用「高維度捕獲染色質構象技術」（Hi-C），發現基因體在癌細胞潛移過程中的多元機制，研究結果可望提升癌症及時的診斷與治療效率，已發表於國際知名期刊《基因體生物學》(Genome Biology)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去研究試圖以特定基因的表現來預測癌細胞的轉移，但傳統以單一判斷方式卻常遇到見樹不見林的困境，或是無法靈活應對腫瘤常有的個體差異性問題。

黃韻如團隊利用特殊技術，首次開發出單細胞Hi-C的方法，並藉此觀察癌細胞的異質性，單就分析第2號或第10號染色體的立體結構變化，就足以初步預測是否具有易轉移特性的癌細胞，判斷腫瘤是否容易產生遠端轉移。

透過Hi-C觀察，黃韻如團隊發現，當癌細胞準備轉移時，會產生上皮-間質細胞轉型(epithelial-mesenchymal transition, EMT)，從排列緊密、不易移動的「上皮型」細胞轉化成間質型癌細胞，細胞的排列會轉為鬆散且利於細胞爬行。

過程中，「純上皮」細胞會先降低上皮型基因表現，形成稍不緊密「類上皮」細胞；再進一步便促進間質基因表現，細胞轉而形成爬行能力較強的「類間質」細胞，藉此逐步提升細胞侵襲周邊組織的能力，達到癌症轉移的目的。過去認為此轉化是某時間點直接發生，但其實是利用截然不同的調控規則及機轉來改變染色體所達成的。

黃韻如表示，研究觀察到，較無轉移能力的「純上皮」癌細胞，會關閉上皮基因表現，再針對局部區塊拉封鎖線，關起上皮分化的門，但不改變基因體大環境結構，接著再進一步開啟間質基因表現，將整個基因體結構舒展，讓諾大的DNA更容易遇見彼此，打開互動的窗，最終成為具高侵襲及轉移能力的「純間質」癌細胞。

台大指出，此重大發現不僅成功開創一條新途徑來破譯EMT調控背後的複雜性，更提供未來從基因結構預測腫瘤發展的新方向，進而提升癌症及時的診斷與治療效率。

高教深耕計畫5年屆滿　台大獲23億補助、穩居第一

台大校長遴選截止收件　多人角逐、7月上旬公告名單

台大醫學生無聊重考醫學系又被錄取？台大證實、檢討制度

111年申請入學醫學系缺額破百　台大、成大均未招滿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀