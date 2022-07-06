快訊／本土+34499例！死亡+95例、境外+78例

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指揮中心指出，今日新增95例本土病例死亡個案，為52例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。
指揮中心說明，今日新增78例境外移入個案中，為45例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、奧地利(4例)、越南(3例)、泰國及波蘭(各2例)、加拿大、馬來西亞、新加坡及菲律賓(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月5日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,723,230例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,755,385例排除)，其中3,964,188例確診，分別為15,176例境外移入、3,948,958例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,223例COVID-19死亡病例，其中7,208例本土，個案居住縣市分布為新北市1,758例、臺北市915例、臺中市675例、高雄市616例、桃園市570例、臺南市491例、彰化縣377例、屏東縣294例、雲林縣194例、南投縣193例、基隆市178例、宜蘭縣155例、苗栗縣142例、嘉義縣131例、花蓮縣116例、新竹縣115例、嘉義市113例、臺東縣89例、新竹市68例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。