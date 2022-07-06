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工頭10年猛嗑6千個便當！檢查竟得「這病」　外食族小心

▲一位50歲工頭每餐至少要吃2個便當，10年下來吃了超過6千個雞腿、爌肉便當，結果竟然罹患第二型糖尿病。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲一位50歲工頭每餐至少要吃2個便當，10年下來吃了超過6千個雞腿、爌肉便當，結果竟然罹患第二型糖尿病。（圖／翻攝《爆廢公社》）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-06 13:51:492022-07-06 14:44:00

外食族請注意，每天吃便當竟然會吃出糖尿病！有一名50歲的男性工頭，因為工作量大食量也大，過去每餐都要吃2個便當，而且不是爌肉就是雞腿，十年下來至少吃了超過6千個便當。原本他體重80公斤，沒想到最近3個月快速減重10公斤，後來被太太押去看醫生，檢查後才確診罹患了「第二型糖尿病」。收治病例的澄清醫院家醫科醫師戴廷羽提醒，國內糖尿病患者至少有230萬人，其中90%為第二型糖尿病，跟肥胖、飲食、活動量少等生活習慣，以及家族遺傳息息相關。好日子診所院長黃煜晏醫師也提醒，如果出現吃多、喝多、尿多、體重減少等「三多一少」症狀，就該有警覺可能是血糖出了問題，及早就醫檢查。

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戴廷羽表示，這名男性病患工作量大、餓得快，年輕時從粗工幹到工頭，老闆體恤他辛苦，每餐都給他2個便當，而且不是爌肉就是雞腿，十年下來至少吃下6千個以上。這3個月他體重快速下降，原本以為只是天氣熱、流汗多所致，後來就醫抽血檢驗發現醣化血色素為11％（正常為4％－6％）；空腹血糖為260mg/dl（正常為80mg/dl－100mg/dl），明顯高出正常值許多，才確診為罹患第二型糖尿病。

工頭在確診後還很訝異，表示自己根本沒時間也不愛吃甜食，後來轉介營養門診給予飲食建議，太太也每天親自做健康便當給先生，慢慢從飲食控制血糖並配合吃藥，醣化血色素已控制到7％，但仍需要持續追蹤。

有人認為沒有吃甜，也沒有肥胖，為什麼會得到糖尿病？戴廷羽指出，這跟遺傳有很大的關係，第二型糖尿病只要父母其中1人罹患，子女就有4成機會也會有這樣的問題。以這位工頭來說，他的母親也是糖尿病。而吃甜所造成的「肥胖」只是其中一項危險因子，因為甜份不一定在甜食中，一些加工食品或油炸物，都含有高糖的成份，常吃就有風險，還是儘量吃原形的食物最好。如果經常外食吃便當民眾，不妨爌肉去肥，雞腿去皮，油膩青菜來個過水，用礦泉水淋掉油脂，這是避免糖尿病上身的小撇步。

▲澄清醫院家醫科醫師戴廷羽提醒，，國內糖尿病患者至少有230萬人，其中90%為第二型糖尿病，跟肥胖、飲食、活動量少等生活習慣，以及家族遺傳息息相關。（圖／澄清醫院提供）
▲澄清醫院家醫科醫師戴廷羽提醒，，國內糖尿病患者至少有230萬人，其中90%為第二型糖尿病，跟肥胖、飲食、活動量少等生活習慣，以及家族遺傳息息相關。（圖／澄清醫院提供）
黃煜晏表示，糖尿病分為第一型與第二型兩種，第一型糖尿病是先天胰臟功能有問題，導致胰島素分泌或代謝醣份產生問題；而第二型糖尿病則以後天為主，最主要的原因就是攝取了太多的醣分，導致胰島素調控出了問題，長期下來導致胰臟功能退化，體重控制不佳、肥胖的人風險最高。第二型糖尿病病人最大的特徵就是「三多一少」，多吃、多喝、多尿及體重減少，一旦有類似狀況出現，就要特別警覺。

黃煜晏說，雖然吃便當沒有直接攝取甜食，但便當裡的白米飯、炸雞腿外裹的炸皮、菜色調味用到的糖，都可能是高醣來源。所以不成單純只看有沒有吃甜食，就以為自己沒有糖尿病風險。另一方面，在演變成為第二型糖尿病之前，不少人會先出現「胰島素阻抗」的情況，代表已有血糖控制問題的前兆，這類人以肥胖者、年輕族群最多，大部分會有易飽、易餓，甚至餓起來會冒冷汗的情形，有類似狀況就要特別留意。

黃煜晏強調，血糖控制不好演變成第二型糖尿病，後續可能引發視網膜病變、腎病變甚至血管病變，導致失明、洗腎以及末梢神經麻痺、糖尿病足等問題，控糖是非常重要的事。目前第二型糖尿病的患者，大多可以透過藥物及飲食控制，甚至治療一段時間之後，只要維持飲食正常即可停藥。

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