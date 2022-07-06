COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

西北雨準時報到！11縣市大雨特報　中部以北山區注意豪雨

▲今日午後熱對流發展依舊相當旺盛，氣象局已針對11縣市發布大雨特報，特別提醒中部以北地區及各山區要注意短延時強降雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲今日午後熱對流發展依舊相當旺盛，氣象局已針對11縣市發布大雨特報，特別提醒中部以北地區及各山區要注意短延時強降雨。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-06 14:09:422022-07-06 14:10:07

今（6）日午後大雷雨又來了！由於午後對流發展旺盛，中央氣象局稍早針對全台11縣市發布大雨特報，提醒新北市、桃園至嘉義、宜蘭、花蓮山區可能有局部大雨發生機率，請民眾要注意雷擊與強陣風。氣象局表示，今日午後大雨範圍比較集中在中部以北地區、各山區為主，尤其中部以北山區可能有局部豪雨發生機率，請民眾要特別留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前大雨預警範圍包括：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

另外，氣象局也持續發布高溫資訊，今日新北市、新竹縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫機率，台北市、雲林縣、屏東縣、嘉義縣、台東縣、花東縱谷為黃色燈號，民眾外出要記得做好防曬準備。

氣象局表示，明後兩天（7/7~7/8）太平洋高壓將逐漸西伸，各地天氣處在一個轉變期，除了東南部地區偶有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區受到海陸豐影響也有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生機率。北部地區高溫上看攝氏35度，其他地區高溫約攝氏32到34度。

午後對流像「打地鼠」亂竄！大雷雨還有1天　周四起放晴

男10年猛嗑6千個便當！檢查竟得「這病」　外食族小心了

郭台銘「家用PCR檢測機」搶手！全家開賣1小時狂銷逾5成

搬家撞到手竟變腫瘤？挫傷照護「3招」要學　免終身傷害

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀