西北雨準時報到！11縣市大雨特報 中部以北山區注意豪雨
今（6）日午後大雷雨又來了！由於午後對流發展旺盛，中央氣象局稍早針對全台11縣市發布大雨特報，提醒新北市、桃園至嘉義、宜蘭、花蓮山區可能有局部大雨發生機率，請民眾要注意雷擊與強陣風。氣象局表示，今日午後大雨範圍比較集中在中部以北地區、各山區為主，尤其中部以北山區可能有局部豪雨發生機率，請民眾要特別留意。
目前大雨預警範圍包括：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。
另外，氣象局也持續發布高溫資訊，今日新北市、新竹縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫機率，台北市、雲林縣、屏東縣、嘉義縣、台東縣、花東縱谷為黃色燈號，民眾外出要記得做好防曬準備。
氣象局表示，明後兩天（7/7~7/8）太平洋高壓將逐漸西伸，各地天氣處在一個轉變期，除了東南部地區偶有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區受到海陸豐影響也有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。午後西半部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生機率。北部地區高溫上看攝氏35度，其他地區高溫約攝氏32到34度。