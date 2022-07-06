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兒童莫德納疫苗45萬劑今抵台！預計7／21配送各縣市施打

▲指揮中心今(6)日表示，Moderna疫苗45萬劑，已於今日上午抵達台灣，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府。（圖／桃機公司物業開發處提供）
▲指揮中心今(6)日表示，Moderna疫苗45萬劑，已於今日上午抵達台灣，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府。（圖／桃機公司物業開發處提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 14:08:592022-07-06 14:25:18

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，今(2022)年第九批採購Moderna疫苗45萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至今年12月25日。

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▲指揮中心今(6)日表示，Moderna疫苗45萬劑，已於今日上午抵達台灣，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨。（圖／桃機公司物業開發處提供）
指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及本批45萬劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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