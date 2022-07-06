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T1／劉孟竹真除主帥！台鋼獵鷹簽約健行科大

▲ UBA四強賽男子組 健行科大 VS. 中州科大。健行科大教練劉孟竹。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ UBA四強賽男子組 健行科大 VS. 中州科大。健行科大教練劉孟竹。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-06 14:14:26

UBA籃球勁旅健行科技大學，非常重視學生未來就業發展，學校擁有優良的師資與設備良好的教學資源提供給學習之外，學校也長期與企業合作，透過產學合作的模式，幫助學生拓展職涯規劃，提供學生實習機會以培養學生的就業力，因此該校學生畢業後就業狀況非常良好，堪稱為科技大學的典範。因健行籃球隊劉孟竹教練之前擔任台鋼獵鷹球團顧問之緣故，台鋼獵鷹近日與健行科大簽訂產學合作意向書，內容包含台鋼獵鷹下一季總教練為擁有3座UBA金盃的劉孟竹。

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台鋼獵鷹與健行科大簽署之產學合作案，將提供該校每學期贊助金，並提供該校一般生至台鋼集團旗下各間子公司實習機會，工學院起身的健行科大與台鋼集團產業鍊息息相關，李大偉校長表示：「雖然校區於北部，但校內不少學生來自南台灣，恰好台鋼集團公司設於南部，讓部分學生能夠回到家鄉服務與學習，與產業緊密合作的豐沛學習資源，留住地區青年就業人才。」此次合作計畫擬於111學年度開始進行，健行科大各科系與台鋼集團旗下多項產業鍊結合，而健行科大行銷與流通管理系於109學年度開始招生運動行銷組，該校本為UBA勁旅，又在雙方簽訂產學合作下，有助於在校學生對經營球隊背後行銷、宣傳、商品銷售、客群推廣，能實際摸索運動產業的經營及高張力競爭，為未來進入運動產業儲備能量。


獵鷹元年季中任命原為球團顧問，同時也是健行科大總教練的劉孟竹暫代總教練一職，元年賽季結束後，下季賽季與健行科大進行產學合作，雙方達成共識，劉孟竹教練將維持健行科大總教練一職，並無償為台鋼獵鷹擔任總教練，以產學合作作為交換，將協調雙方時間調度，並不會影響健行科大籃球隊維運，且能增加彼此益處。


對此，錢韋成總經理也說明：「過去孟竹擔任獵鷹顧問及季中暫代總教練，對整體團隊狀況相當熟悉，球員皆獲益良多，持續進步。爾後因集團產業別與健行科大相似，籃球結緣的關係下，有這樣雙贏的合作模式，希望可以在運動產業中樹立典範！」

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